Sixto Sánchez lanza a 100 mph en estreno primaveral con los Marlins

EL NUEVO DIARIO, WEST PALM BEACH, FLORIDA – El derecho dominicano Sixto Sánchez, mejor prospecto de los Marlins, lanzó 1.2 entradas en blanco durante su estreno en la Liga de la Toronja la tarde del lunes contra los Astros en The Ballpark of the Palm Beaches. Permitió dos hits, dio un boleto y no ponchó a nadie. Tiró 31 lanzamientos, 21 de ellos en strike.

En un primer acto de sólo 10 pitcheos, el venezolano José Altuve emboscó al 15to mejor prospecto de todo el béisbol, según MLB Pipeline, con un sencillo ante el primer pitcheo. Dos envíos más tarde, Sánchez consiguió un rodado para doble-play. Enfrentando al puertorriqueño Carlos Correa, alcanzó un par de veces las 100 mph y le rompió el bate a Correa antes de que el turno terminara con un rodado a primera que puso fin al inning.

En un segundo inning de 20 lanzamientos, Kyle Tucker abrió el episodio con sencillo al centro contra una recta de 99 mph para culminar un turno de 11 pitcheos, que incluyó seis fouls seguidos con la cuenta en 1.2. Luego de caer abajo 3-0 contra el próximo bateador, el cubano Yuli Gurriel, Sánchez llevó la cuenta en 3-2 antes de bolearlo con un pitcheo que estuvo muy cerca de la zona de strike. Su tarde terminó cuando el cubano Aledmys Díaz bateó un rolling para doble-play por la vía 5-3.

“Me sentí muy bien para ser mi primer juego de Spring Training en 2021”, dijo Sánchez durante una conferencia vía Zoom. “Sólo así con el mismo plan de siempre. En el primer inning no pude ubicar algunos pitcheos, y lo mismo volvió a pasar otra vez en el segundo”.

El derecho de 22 años, vistiendo el número 45 por primera vez en honor a su ídolo, el dominicano Pedro Martínez, nunca había lanzado en un juego de Spring Training hasta el lunes. En sus dos primaveras previas con la organización, Sánchez sólo había participado en programas de lanzamientos.

Esta primavera, Sánchez llegó inicialmente con retraso al campamento desde la República Dominicana debido a problemas de visado, y luego un falso positivo en una prueba de COVID-19 lo retrasó un par de días más mientras esperaba por los resultados.

“No me sentí frustrado, para ser honesto, pero fue una sensación rara”, reconoció Sánchez. “Me estaba poniendo listo. Y ya la próxima semana iba a tirar práctica de bateo en vivo. Y luego pasó lo del falso positivo y como que arruinó un poco el ritmo que llevaba”.

Si no hay contratiempos, Sánchez trabajará cada cinco días como los demás miembros de la rotación, lo que lo dejaría en línea para lanzar el sábado a las 6:05 p.m. contra los Nacionales en West Palm Beach. Ese día podría añadir un inning o entre 15 o 20 pitcheos a lo que hizo el lunes.

“Con Sixto, es cuestión de dejarlo más o menos dictar su plan hasta llegar a un punto donde, siempre que se esté sintiendo bien, siga progresando”, dijo el manager de los Marlins, Don Mattingly. “Si tenemos que bajarle el ritmo y darle un día extra, entonces eso es lo que vamos a hacer. Él en las menores siempre recibía un día extra. Y ahora básicamente estamos haciendo la transición a cada cinco. Ahí es donde tenemos que tener cuidado”.

El Día Inagural es el 1 de abril, lo que le daría a Sánchez 17 días para poner a tono su brazo. Miami también tiene dos días libres (el 4 y el 9 de abril) en las primeras nueve fechas de la temporada, por lo que el club podría utilizar cuatro abridores si así lo consideran. El dominicano Sandy Alcántara y los venezolanos Pablo López y Eliéser Hernández, sus compañeros en la rotación, han hecho tres aperturas cada uno, mientras que Trevor Rogers hará su tercera el martes. La semana pasada, el coach de lanzadores Mel Stottlemyre Jr., dijo que Sánchez tendrá un límite de pitcheos esta temporada, aunque el plan de los Marlins es que pueda seguir lanzando llegado septiembre.

Sánchez hizo siete aperturas en la temporada regular 2020 y luego dos más en la postemporada, para un total de 47 innings. Nunca había lanzado más allá de Doble-A, con sólo 18 aperturas para Jacksonville en 2019.

Luego de sus cinco primeras aperturas en la Gran Carpa, Sánchez exhibía 1.69 de EFE. Pero tuvo problemas en sus últimas dos cuando enfrentó a equipos por segunda vez (11.57 de EFE).