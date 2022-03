Sixto Sánchez iniciará plan de pitcheo en cuatro semanas

“Cuando estaba en casa [en la República Dominicana] intenté hacer todos los ejercicios similares a los que me enseñaron aquí, pero no era lo mismo”, dijo Sánchez. “Es por eso que decidí regresar a Estados Unidos [el 7 de enero]. Estaba entrenando por separado. Nuevamente, no estaba con el equipo. No fue lo mismo. No me sentí igual”.