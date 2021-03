Sixto Sánchez debutará el lunes con los Marlins de Miami

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, JUPITER, FLORIDA – El dominicano Sixto Sánchez, el prospecto número 15 de Grandes Ligas según MLB Pipeline, hará su debut en la Liga de la Toronja el lunes, cuando los Marlins visiten a los Astros en The Ballpark of The Palm Beaches, indicó el manager Don Mattingly.

Sánchez seguirá el mismo patrón de progreso que sus compañeros, comenzando con dos entradas de labor. Sánchez llegó tarde a los campamentos porque tuvo problemas con el visado y luego arrojó un falso positivo por COVID-19 que lo retrasó un par de días más. El sábado pasado, el derecho regresó a los campamentos antes de lanzar una sesión de bullpen el domingo y una sesión de bateo en vivo el jueves en la que efectuó 26 pitcheos.

A comienzos de semana, el coach de pitcheo de Miami, Mel Stottlemyre Jr., dijo que el monticular de 22 años tendrá un límite de innings este año. El quisqueyano hizo siete aperturas en la temporada regular y otras en los playoffs como novato en el 2020. En total, trabajó 47 entradas.

Cada equipo en la Florida juega cuatro días consecutivos y luego descansa. Con el domingo libre, los Marlins querían darle un día extra de descanso a sus lanzadores y evitar que se enfrentaran al mismo equipo. Sánchez formará parte de ese mismo programa de cinco días, lo que significa que su segunda apertura sería el sábado por la noche ante los Nacionales.

“Siempre que todo vaya bien”, dijo Mattingly. “Será lo mismo para todos, siempre que se mantengan encaminados”.