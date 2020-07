Situación de las ligas en el país es preocupante por nuevo estado de emergencia

Comparte esta noticia

La LNB, LDF, torneos de baloncesto del Distrito Nacional y Santiago en el limbo por el COVID-19

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Liga Nacional de Baloncesto (LNB), Liga Dominicana de Fútbol (LDF), los torneos de baloncesto del Distrito Nacional y Santiago están en una especia de limbo, ya que este lunes el presidente Danilo Medina declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional por 45 días, debido a la crisis del coronavirus, que registra más 53,956 afectados y 993 fallecidos, ya rozando los mil muertos en el país.

La LNB tendrá una reunión virtual este martes al mediodía con los presidentes de los equipos que la intengran, donde el único tema es: jugar o no la temporada 2020.

“El panorama no está definido, está complicado. En la reunión cada equipo expondrá su punto de vista, sin embargo, teníamos previsto jugar en la segunda semana de septiembre, por lo que con este estado de emergencia se complica más la temporada, ya que chocaríamos con la pelota”, reveló Antonio Mir, presidente de la LNB a EL Nuevo Diario vía telefónica.

Otra liga que tendrá limitaciones con el calendario será la LDF, que estaba pautado para salir al ruedo en marzo pasado, pero que fue movido por la pandemia del COVID-19 para mediados de agosto.

De hecho, varios equipos habían iniciado sus entrenamientos, entre ellos el Moca FC, Cibao FC y Jarabaco FC, luego de varios meses de inactividad física.

El director de la LDF, Francisco Paillot había asegurado a este medio que para esta sexta versión el torneo tendrá una fase regular de nueve jornadas solo una vuelta (ida), con 10 equipos.

“De ahí pasamos a la liguilla que tendrá seis equipos, con 10 jornadas de ida y vuelta”, apuntó Paillot. “De la liguilla pasan 4 equipos a semifinales”, añadió.

La LDF tenía programado hasta el momento terminar a finales de noviembre, empero, con el nuevo estado de emergencia, habría que reprogramar el calendario.

En el limbo los torneos de superior de baloncesto, los del Distrital y la final de Santiago, que se prevén no se jueguen por la pandemia.

La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) tiene previsto iniciar su temporada 2020-2021 para el 30 de octubre.

Tenis, golf y surf siguen practicando

Aunque el gobierno dominicano declaró estado de emergencia, y ya desde este martes habrá toque de queda, la comisión mixta de la desescalada entiende que los deportes de golf, tenis y surf se mantengan practicando.

Lo que se ha limitado son los atletas de las diferentes selecciones, que tienen prohíbo entrenar, según Tony Mesa, director técnico del Miderec.

“La propuesta nuestra es que se mantiene el deporte, que la gente pueda hacer actividad física, de manera normal, ajustándose al toque de queda y con el distanciamiento y la protección requerida”, dijo Mesa vía telefónica a El Nuevo Diario.

“En cuanto a los atletas de alto rendimiento mantenemos la propuesta de la semana pasada de que no inicien los entrenamientos que no tengan actividad competitiva en lo que resta del año, pero los que si aún tienen eventos internacionales, que son pocos, que hagan entrenamientos en caminado a no tener contacto físico, simplemente entrenamientos técnico y físico sin contacto”, argumenta Mesa.

Declara que hay pocos eventos internacionales que se mantienen, entre ellos figuran, según Mesa, levantamiento de pesas, baloncesto 3*3 y judo.

En junio, el Ministerio de Deportes y Recreación designó una comisión que junto a dos representantes del Comité Olímpico Dominicano (COD) coordinará la implementación del proceso de desescalada de cada disciplina, cuando el gobierno central autorice el retorno de las actividades deportivas, paralizadas desde mediados de marzo por la pandemia del COVID-19.

La misma está encabezada por el director técnico del Miderec Tony Mesa, el coordinador de los directores deportivos provinciales Valentín Contreras y el doctor Julio Miñoso; del Comité Olímpico Nelson Ramírez y Rafael Villalona.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM

