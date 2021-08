“Sisterhood”, un drama sobre “el poderoso mundo” del acoso en las redes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REPÚBLICA CHECA, KARLOVY VARY.- “Sisterhood”, un drama de ciberacoso protagonizado por jóvenes sin experiencia en el cine y aclamado esta semana por el público del Festival de Karlovy Vary, intenta llamar la atención sobre la crueldad de un “mundo secreto y poderoso” en las redes sociales.

Así lo explica a Efe la macedonia Dina Duma, directora de este largometraje cuyo estreno mundial tuvo el pasado lunes una gran acogida en el Teatro Municipal de la ciudad balneario checa.

La cinta competirá contra otras once películas en la categoría “East of the West” del certamen, que cada año premia a películas de Europa del Este.

“Estoy muy orgullosa de haber sido seleccionada por un festival tan importante. Tuvimos un año difícil y esto me emociona mucho”, comenta Duma en entrevista con Efe.

INSPIRADO EN UNA HISTORIA REAL

“Sisterhood”, ópera prima de la cineasta de 30 años, cuenta la historia de Jana y Maya, dos amigas cuya vida cambia por completo cuando una de ellas decide publicar en las redes sociales un vídeo de carácter sexual de una compañera de instituto.

A raíz de este suceso, no sólo se deteriora la relación entre ambas jóvenes, que se sienten culpables de ocultar el secreto, sino que la afectada es señalada y humillada públicamente, mientras un chico, que también aparecía en el vídeo, es ensalzado por sus amigos.

“La inspiración vino de mi propia experiencia. Cuando era joven hubo un escándalo sexual en mi escuela que se hizo viral y la chica se sintió tan avergonzada que se quedó sin amigos, dejó la escuela y cambió de ciudad”, relata la directora.

Dice sentir que esta historia siempre la ha acompañado y que ahora, como directora, consideró que tenía que darla a conocer para concienciar a futuras generaciones.

UN PROBLEMA COTIDIANO

“Investigué y me di cuenta de que nada ha cambiado”, señala en relación a los problemas de acoso y el machismo en los centros de educación.

“Los jóvenes pasan cada vez más tiempo en redes sociales y con ello aumenta el ciberacoso, las cintas de carácter sexual y el miedo entre las chicas a aparecer en éstas”, relata la directora.

PROTAGONISTAS SIN EXPERIENCIA

Para dar voz a esta historia de la forma más “real” y “transparente” posible, Duma decidió que los intérpretes fueran jóvenes sin experiencia previa como actores.

“Cuando estaba escribiendo el guión me di cuenta de que era importante no usar actores para darle mayor autenticidad a la cinta”, comenta.

La directora, que destaca la importancia que tuvieron los ejercicios de improvisación durante el rodaje, revela que la construcción de personajes fue un trabajo de todo el equipo.

En un primer momento, Duma solo dejó que los padres de estos peculiares actores leyeran el guión, y luego, una vez empezaron los ensayos, les mostró el libreto a los chicos y chicas.

“Les dejé leer el guión una vez y les dije que lo olvidaran todo, para animarles a improvisar. Durante el proceso se mostraron muy abiertos a compartir sus vivencias y hacer juntos la película”, explica.

UN MENSAJE PARA FUTURAS GENERACIONES

La directora espera que “Sisterhood” contribuya a que esta problemática llegue a las instituciones y a los adultos, pues considera que en esos ámbitos aún se desconoce su magnitud.

“Creo que los padres no son conscientes de este mundo secreto tan poderoso y que impacta tanto en la vida de sus hijos. Espero que de algún modo puedan descubrirlo con mi película”, señala.

“Cuanto más hablemos del tema, más cambios podremos conseguir”, afirma.

De cara al futuro, la joven directora no descarta reutilizar la fórmula de “Sisterhood” y trabajar con actores no cualificados, al tener decidido que quiere volver a escribir una trama sobre la siempre complicada e incomprendida adolescencia.

