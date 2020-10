SISALRIL valora iniciativa del Congreso sobre inclusión de las hepatitis virales en PDSS

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) respaldó la iniciativa de la comisión de salud del Senado de la República que propicia la inclusión de coberturas de las vacunas y tratamientos para las hepatitis B y C, e informa de los avances en el trabajo para su inclusión en el catálogo de prestaciones del Plan Básico de Salud (PBS/PDSS) del Seguro Familiar de Salud.

En un comunicado de prensa, la entidad reguladora expresa que “las hepatitis virales (A, C, D y E) constituyen un importante problema de salud pública a nivel nacional e internacional y su control o eventual eliminación, es un propósito mundial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son responsables cada año, de 1.4 millones de muertes, del 78% de casos de cáncer de hígado y el 57% de los de cirrosis hepática.

De todas esas muertes, la hepatitis B es responsable del 47% y la hepatitis C del 48%; es decir, que entre estos dos virus responden por el 95% del total de muertes atribuibles al total de hepatitis virales.

Precisa la SISALRIL que para la hepatitis B, se dispone de vacunas efectivas y ya están incluidas en el esquema básico de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) mediante el cual debe vacunarse a los recién nacidos.

“Todas las inmunizaciones incluidas en el PAI son cubiertas por el Plan Básico del Seguro Familiar de Salud”, acotó la Superintendencia.

“Para hepatitis C no se dispone aún de vacunas seguras efectivas, sin embargo, ya que es predominantemente transmitida por sangre insegura, uso de jeringuillas no estériles, y contacto con otros fluidos orgánicos, es posible y necesario desarrollar programas de prevención del contagio”.

Sostiene que puede ser identificados los grupos de población más expuestos, y desarrollar programas efectivos de búsqueda activa y diagnóstico oportuno de la infección en estas personas, mediante pruebas de detección de anticuerpos y confirmadas mediante PCR.

Este enfoque preventivo de atención primaria es esencial para el control de esta enfermedad.

Explica que el tratamiento debe ser individualizado y conducido con estrictos protocolos, requiere pruebas de laboratorio y evaluaciones clínicas para tipificar el genotipo viral, descartar contraindicaciones de salud, y monitorear la efectividad de los medicamentos utilizados.

En ese sentido, la SISALRIL informó que ha preparado una propuesta, que ya fue sometida en consulta ante el comité interinstitucional de salud y riesgos laborales y está en proceso de consulta ante las principales autoridades nacionales de salud, la cual se espera someter ante el Consejo Nacional de Seguridad Social antes de finalizar el presente año.

La propuesta incluye la cobertura de los medicamentos autorizados por el Ministerio de Salud Pública para hepatitis C, las pruebas de laboratorio PCR cuantitativo y genotipo viral, según los protocolos autorizados por el Ministerio de Salud Pública.