Sinner sobre su derrota en Miami: «No fue mi día»

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El italiano Jannik Sinner consideró este domingo, tras perder la final del Masters 1.000 de Miami contra el ruso Daniil Medvedev, que no fue su día y que no se sintió cómodo en la pista tras no despertarse «de la mejor forma» esta mañana.

«Fue un mes positivo para mí, pero obviamente estoy decepcionado por hoy. No me desperté de la mejor manera, me sentía un poco mal, pero intentamos saltar a la pista, ver cómo iba», dijo Sinner en rueda de prensa tras caer 7-5 y 6-3 ante Medvedev.

«Lamentablemente no fue mi día. No quiero quitarle nada a Daniil, sacó de forma increíble, tuvo coraje. Es uno de los mejores del mundo», agregó.

El italiano, que regresará al grupo de los diez mejores de la ATP este lunes, al colocarse noveno, destacó que en ningún momento se planteó no jugar.

Eso sí, en el primer set tuvo que pedir asistencia médica al no encontrarse bien a causa del desgaste de energías y del calor.

Reconoció que la sufrida victoria cosechada el viernes contra el español Carlos Alcaraz le condicionó un poco a nivel atlético, pero también consideró que ganar al número uno del mundo le dio confianza.

Medvedev triunfó por 7-5 y 6-3 contra Jannik Sinner y conquistó el primer título de su carrera en el Masters 1.000 de Miami.

Medvedev extendió a 6-0 su balance contra Sinner, que llegaba a la final en Miami tras eliminar en las semifinales a Alcaraz, número uno del mundo.

El jugador ruso ganó el cuarto título de su extraordinaria temporada, tras Rotterdam, Doha y Dubai.

