Sinner: “Di mi cien por cien, es una victoria muy importante para Italia”

EL NUEVO DIARIO, MÁLAGA.- Jannik Sinner, estrella de la Copa Davis que ha ganado Italia en la edición de 2023 disputada en Málaga, valoró este logro como algo “muy importante para Italia y para mi crecimiento como jugador” y aseguró haber dado el “cien por cien” para ello.

“Di mi cien por cien y pienso que mis compañeros también lo pusieron todo para lograr este trofeo”, dijo en rueda de prensa Sinner, que ganó en el segundo partido a Álex de Miñaur (doble 6-3) para darle la segunda Ensaladera de su historia a Italia, que llevaba 47 años sin ganarla.

“Es muy importante para todo el país, para mí y para mi crecimiento como jugador. Me encanta jugar en pista cubierta, eso me ayuda. Me he sentido muy bien hoy y todo el último mes”, aseguraba el joven de 22 años.

“Hemos sentido la presión y una gran responsabilidad, pero aun así lo hemos sabido controlar y hemos dado la talla”, añadió Sinner, que “siempre” se ha sentido “un jugador de equipo”.

“Todos nos hemos animado hasta el final, quizá esa es la clave para estar hoy aquí con el trofeo. Tenemos jugadores con mucho potencial, somos realmente jóvenes, a excepción de Simone Bolelli”, bromeó sobre el veterano tenista de 38 años compañero suyo en el equipo.

“Tenemos mucha hambre de seguir ganando títulos”, asegura el número cuatro del mundo, que ha logrado un pleno de victorias en sus cinco partidos durante las finales y que se le recordará también por haber ganado hasta en dos ocasiones a Novak Djokovic en semifinales.