Sinner, a Djokovic: «Eres una inspiración»

EL NUEVO DIARIO, ROMA.- El italiano Jannik Sinner, que este domingo perdió en la final de las Finales ATP de Turín ante el serbio Novak Djokovic, se rindió ante el ‘Maestro’ y número uno, al que se refirió como una inspiración.

«Enhorabuena por esta semana y por todo tu año. Ganaste el principio y en el final. Has ganado tres ‘Grand Slam’ y tantos torneos…eres una inspiración. Y no solo para todos los que ven el tenis, sino sobre todo para los jugadores por tu profesionalidad y la de tu equipo», dijo la sensación italiana en la ceremonia de premiación en el Pala Alpitour.

«Quiero agradecer a mi equipo, hemos hecho en estos meses muchos partidos. Hemos mejorado durante toda la temporada y hemos tenido la fortuna de haber jugado contra los mejores, sobre todo esta semana. Hemos podido ver que podemos mejorar y este un punto de partida para el futuro. Tenemos que mirar todas las cosas positivas de esta temporada», añadió

«Hemos empezado con un año en el que era un jugador y ahora soy otro, así que gracias por hacerme entender las cosas. Gracias a vosotros (publico), ha sido una semana… me habéis acogido como un niño pequeño, me habéis dado fuerza en momentos difíciles no solo dentro del campo. Tenemos ahora la Davis, veremos qué podemos hacer», sentenció.