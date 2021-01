Sinead Fachelli nos invita a vestir con orgullo nuestras raíces

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sinead es lo suficientemente brillante como para contagiar a todos los que la rodean con esa felicidad que la caracteriza, creyendo fielmente que con solo una sonrisa, podemos cambiar el mundo.

Su interés y la devoción por la moda comenzó desde muy joven al ver a su abuela coser. Comenzó a crear accesorios a la temprana edad de trece años.

En 2008 comenzó a estudiar arquitectura y luego se graduó en Diseño de Moda y Mercadeo y Comunicación de Moda en CHAVÓN, 2019.

Gracias a su esfuerzo y dedicación logró graduarse y ser galardonada con el mérito del dedal de oro en Estilos celebrados en el marco de Dominicana Moda 2012.

Ha participado en pasarelas nacionales e internacionales, en New Faces of Design 2012 con su colección “Cobra” inspirada en Maria Montez, ganando el primer premio como The New Face of Design 2012. Ha representado al país en el Heathrow Fashion Show 2013 en Honduras y en Couture Fashion Week NYC 2013, donde presentó su colección “4th Dimension” y en 2018, Metamorfosis.

Recientemente presentó su colección “Biofilia SS’21” BIOFILIA SS’21.La biofilia es amor, a nosotros, a nuestro planeta y a sus especies.“En esta colección me adentro en este concepto como una expresión en la moda, creando piezas amigables con el medio ambiente; que sean sostenibles en el tiempo y de gran impacto visual. La naturaleza es la esencia de cada pieza, logrando que la mujer SF se adueñe del bienestar y la armonía en su entorno” dijo Fachelli.

Además, con un gran éxito ha presentado en esta colección tshirts muy llamativos donde incluye referencias históricas y mitológicas sobre la herencia Dominicana, nuestras aves enémicas, árboles y flores nacionales únicas en nuestra media isla, con la intención de destacar y preservar quienes somos y nuestra cultura nacional.

Esta joven diseñadora promete alcanzar todas sus metas manteniendo la humildad, la prudencia y la sabiduría para poder disfrutar del éxito de manera honesta, dando lo mejor en cada paso y elevando la presencia de República Dominicana en el mundo de la moda.

Puedes seguirla en sus redes sociales como: @sineadfachelli y visitor su web: www.sineadfachelli.com