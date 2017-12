Sindicalismo criollo. nueva visión

¡Solo siendo dominicano, se siente lo que yo siento”

Al haber transcurrido este año 2017, nuestros sindicatos y/o más bien centrales sindicales, que han preferido permanecer estáticos, no crecer y no realizar la defensa colectiva de los trabajadores, se han especializado en dar declaraciones y no informaciones, declarando que este año fue negativo, a su sector.

Expresaron que no hubo alzas salariales significativas ni siquiera para los empleados públicos y el poder adquisitivo del peso dominicano se devaluó. Que el crecimiento del país no se tradujo en mejor calidad de vida para los trabajadores. Deploraban que los empleadores querían eliminar derechos laborales y aumentar las ganancias de las Administraciones de Fondos de Pensiones (AFP).

Que las pensiones futuras serán las mismas debido a los bajos salarios; que se debe reformar la Seguridad Social para establecer un nuevo régimen de pensiones. Que los pobres siguen siendo pobres.

Como he tenido contactos con varios de ellos en el plano profesional, me permito con el mayor respeto y consideración, como dominicano fiel a mi orgullosa nacionalidad, sugerirles variar en su provecho y de la clase que representan, algunos de sus criterios, que van en consonancia con las tendencias internacionales y nuestra situación parecida o similar a países de tercer mundo que pretendemos escalar hacia mejores condiciones de vida.

Veamos: El sindicato dominicano lamentablemente no está luchando por lograr alzas salariales significativas y no se da cuenta de que esas alzas de salarios están unidas a la mejora de la economía y a la competitividad, no al deseo de explotar la mano de obra.

La economía que administran nuestras autoridades se basa en préstamos internacionales, pues la mitad del presupuesto se consume en pago de la deuda externa y la otra mitad en gastos corrientes, con una excesiva por voluminosa y cara nómina de 600,000 empleados, que trabajan para el pueblo solo seis horas al día, cuando a lo sumo según expertos, solo se necesitan quizás 150,000 empleados incluidos los militares y que trabajen 8 horas diarias, como ocurre en el sector privado. Obliguemos al Estado a reducir y/o no tomar dinero prestado al exterior.

Así, el Gobierno, voluntariamente se hace carecer de fondos para el desarrollo y en consecuencia las carreteras, puentes, electrificación, acueductos y demás medios de desarrollo, deben hacerse en base a préstamos internacionales que de paso dan apertura, por ejemplo a los prestamos tipo Odebrecht, que se prefieren ante la utilización de empresas dominicanas que no dan las jugosas comisiones por adelantado, como estos poderosos Señores ofrecen. En esas condiciones, como se pueden aumentar los salarios?

Los sindicatos deben liderar la lucha y/o aliarse a fuerzas patrióticas y progresistas, asistidos de economistas entendidos en la materia, (no de conocidos políticos busca-vida) que entiendan la economía, que ayuden o colaboren con el sector privado a la creación de empleos; al aumento de las exportaciones; los sindicatos tienen que colaborar colectivamente en impedir que importemos más que lo exportamos; que ayuden a aumentar la producción nacional y principalmente a la eliminación drástica del monopolio y oligopolio que son mantenidos en el país; a que las autoridades aumenten la masa impositiva de manera que más personas y negocios paguen impuestos, no como ahora, que se nos aumentan los impuestos a los mismos que ya los estamos pagando; a que entremos en competencia local e internacional.

Una empresa de 100 empleados, por ejemplo, trabajando en oligopolio, nunca crecerá ni pagara mejores salarios, pues ella se obligó a vender a determinado precio y si sus costos aumentan con mayores salarios o nuevos empleados, estaría incapacitada para realizar tales aumentos o ingresar nuevos empleados y en consecuencia se ve forzado a emplear mano de obra haitiana que obligatoriamente deprime los salarios.

Si existiera la competencia, con sus beneficios obvios, se podría cambiar el panorama, pues la competencia es el combustible vital para aupar el interés de superación personal y motivación. Hay que dar el todo por el todo. No acomodarse a ingresos fijos amañados, lesionando a los más desposeídos.

En competencia, se es prudente, pues hay que imaginar cuál será la reacción de la competencia y se evita caer en errores y hace generar ideas adicionales sobre qué se copia y que se mejora, con una mejor visión de mercado.

En competencia, se aumenta el espíritu de unidad social, como lo hacen los fanáticos del béisbol, los grupos religiosos, las asociaciones, y otros, para tratar de ser mejor que el equipo contrario, dándonos cuenta de que tener competencia es un indicador de que el nicho de mercado es rentable, que se le da así vida al sector, pues cuánta más competencia, más vivo está un sector. ¡Qué aburrido era el mundo de la telefonía dominicana, cuando sólo estaba Codetel! No perdamos las oportunidades de aprender y mejorar.

En cuanto a que el poder de compra del Peso dominicano que según los amigos sindicalistas expresan que descendió drásticamente, se les sugiere, luchar por la reducción y/o eliminación drástica de los intermediarios o revendedores y acaparadores que encarecen significativamente los precios de todo.

Sobre los intermediarios, se ha dicho: Estos “revendedores son garrapatas que viven del pueblo trabajador, ese trabajador que cuando termina la jornada laboral y va a una tienda o un mercado no encuentra lo que esta buscado y tienes que morir con los revendedores que a la luz pública y de las autoridades te venden de todo. ¿Si las leyes existen porque no las hacemos cumplir? El día que se cojan y se metan en un calabozo o se les aplique una multa de verdad de $10,000 no una de $50 pesos, y si no puede pagarla lo mando a cortar marabú hasta que me pague. El día que logremos hacer cumplir las leyes, ese día seremos una mejor sociedad”.

Estos enfoques deben traer estos cambios, aunque tarde, pero llegaran para el bien de todos.

La lucha debe ser contra el agiotismo, la usura y hay que competir bajando los precios o forzando a los comerciantes a bajarlos, no llorando que las cosas están caras. Si están caras, muestre su sentido de unidad patriótica y no las compre e invite a los ciudadanos a no comprar los artículos o mercancías caras, o más bien ayude a que los comerciantes adquieran préstamos para su desarrollo a bajas tasas, a que los combustibles no sean tan costosos, a que los impuestos no sean tan onerosos.

El sindicato debe luchar por erradicar del pueblo el gusto por el lujo y el boato por las cosas raras y caras y de reconocidas marcas, a que nos llevan los poderosos con sus millonarias campañas de mercadeo.

Los Supermercados “rifan” entre sus clientes millones de pesos en automóviles de lujo, cuando en cambio debieran no rifar nada, y en cambio reducir esos enormes millones de los precios de los vehículos, de sus productos o mercancías, para que los pobres coman más barato y no generarnos ilusiones de que para no ser un “rullio” hay que andar o estar “bien montao” en un lujoso Jeep o automóvil.

Uno de los países donde más se bebe alcohol en América, es nuestra querida Republica Dominicana.

Tenemos una Ley de Alcoholes que especifica que mientras más alto es el grado alcohólico de la bebida, más alto es el impuesto.

Sin embargo, por una brutal campaña de mercadeo, se ha torcido el gusto de los clientes hacia bebidas con bajo contenido alcohólico las cuales se venden al mismo precio que las que tienen mayor cantidad de alcohol, con el consentimiento de las autoridades impositivas, cuando lo correcto es, que esas bebidas se vendan más baratas por tener menor grado alcohólico.

¿Porque los sindicatos no reclaman esta distorsión del mercado de alcoholes y contribuyen a frenar la campaña de consumo de alcohol?

También el acaparamiento es un tema a tener en cuenta por los sindicatos, de manera tal que el pueblo que trabaja con dignidad, que se supone que apoya su sindicato, no sea golpeado.

Se lamentan nuestros sindicalistas de que el sistema de seguridad social en cuanto las pensiones y los servicios médicos no ha funcionado como se esperaba. Igual lo creo así.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene a disposición de los países miembros, diversos modelos técnicos que se pueden adecuar a la situación de cada país, que bien pueden ser explorados por los sindicalistas, las autoridades y el sector privado, con el concurso de tan importante institución internacional.

Analizar estos modelos, puede tener mejor futuro en la consecución de los fines perseguidos y se muestra una posición de colaboración con el éxito del país como tal.

Se quejan los amigos sindicalistas de que se impide la libertad sindical cuando de manera regular el sindicato no se crea dentro de las reglas del CT, pues hacen paros o huelgas ilegales, pasos de tortuga, impedimentos de entrada a la empresa, etc.

Alegan que las grandes empresas se atomizan creando pequeñas y medianas empresas y utilizan las empresas de tercería, para pagar menos impuestos, pero a la vez para reducir el riesgo de altas nóminas y sus derivaciones, cuando la realidad es que ellos deben contribuir a demandar en conjunto la rebaja de los impuestos que solo sirven para mantener un Estado caro, gigantesco e inoperante.

Lo peor es que “acusan” a las empresas de querer convertirse en empresas de Zona Franca, cuando precisamente estas contribuyen a la reducción del desempleo de 3.7 millones de desempleados de una fuerza laboral de 5 millones. Tienen que pensar en la mayoría pobre, no en aumentar beneficios a los privilegiados que ya tienen empleo.

Los amigos sindicalistas proponen que se cree una sola Administración de Riesgos (ARS) publica, que maneje todos los riesgos para eliminar los 6 -7 mil millones que estas ARS se ganan al año.

Estimo, que el hecho de que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) ganen 6 -7 mil millones, es un indicio de que los servicios que ofrecen deben mejorar significativamente y si a esos beneficios les agregamos los sonados beneficios que exhiben cinco Bancos en oligopolio, de que en un año se ganan entre todos unos RD$15,000.00 millones de pesos, es obvio que la lucha por mejorar las condiciones de vida del dominicano, encuentra cancha donde jugar.

¡Dominicanos, hoy, se necesita sangre tipo Duarte!

