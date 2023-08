Sin santos en los altares

Cuando haya pasado esta especie de fiebre mala que arropa el espectro político dominicano, estaremos de frente a un escenario incierto, lleno de brumas y temores, todo apunta a que la sociedad tendrá que levantarse sobre los escombros y las cenizas de principios, valores y reputaciones perdidas. Pero tal cosa, no parece importar a mucha gente.

Nunca como ahora la población había sido testigo de tantos desparpajos, de una gran parte de nuestra clase política, como si todo se tratara de «fiesta y mañana gallo» han puesto sus intereses particulares y ambiciones desmedidas por encima del presente y futuro de la familia dominicana.

No han escatimado en nada; para algunos, es como si el barco hiciera agua, y quedan pocos salvavidas. Tienen prisa, no se detienen a pensar, ni analizar, el alcance de sus desatinos.

Para otros, en cambio, es como pescar en río revuelto, el mar es para ellos y lanzan sus redes. Mientras, el capitán se aferra hasta más no poder al timón de la barca, seguro de que sólo a él, le pertenece. Eso es todo suyo.

De repente, de golpe y porrazo, de forma abrupta, desenfrenada, el decoro se fue pal’ carajo. La política se simula en una gran playa de nudistas. Sin taparrabos, nada cubre sus ligerezas, casi todos encueros, de igual a igual. De nada sirve el asombro, si es que algo de asombro, aún nos queda.

Los inconversos de la política, desesperados, cuelgan de forma visible sus precios, con o sin intermediarios, sujetos a suntuosas rebajas y sin comprobantes fiscales, para no dejar rastros, ni huellas de su «patriótica transacción,» a no ser, quizás, solo en sus conciencias, que por cierto, algunos parecen no tenerlas. Definitivamente, en cuestiones políticas, ya no hay santos en los altares.

POR LEONARDO CABRERA