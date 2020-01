Sin pasarlo por alto

Comparte esta noticia

No es un tema nuevo, pero no tenemos que acostumbrarnos a vivir con este asunto. La delincuencia es un problema serio sobre el que no hemos hecho lo suficiente para frenarlo. Ahora luce desbordado.

Los delincuentes no respetan nada, ni les importa aparecer en cámaras cometiendo sus fechorías y crímenes. Esa actitud viene con la violencia como valor agregado.

Los últimos crímenes y los videos que se captan en nuestras calles son como para no pasarlos por alto. Imágenes que corren por todo el mundo, afectando por igual la marca país.

No hay señales claras contra la delincuencia, por mucho que se asuma el consuelo del tonto conformándose con decir que la delincuencia ha bajado.

La realidad dice otra cosa.

Anuncios

Relacionado