(VIDEO) Sin LeBron, los Lakers pierden su invicto de 2023

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Tras cinco victorias consecutivas (cuatro de ellas en 2023), Los Angeles Lakers cayeron este lunes ante los Denver Nuggets de Nikola Jokic y Jamal Murray en un partido que no jugó LeBron James por molestias en el tobillo izquierdo (122-109).

LeBron, que con 38 años fue nombrado este lunes jugador de la semana en el Oeste después de sus recientes recitales, contempló desde la banda la primera derrota de su equipo en este nuevo año frente a unos Nuggets (27-13) que consolidaron su liderazgo en el Oeste con su undécimo triunfo seguido como locales.

Justo en el ecuador de su curso (partido 41 de 82), estos desconcertantes Lakers, que no cuentan con el lesionado Anthony Davis desde mediados de diciembre, son undécimos en el Oeste (fuera del play-in) con un balance de 19-22.

Jamal Murray dropped a season high in the Nuggets win 🔥

34 PTS (season-high)

7 REB

4 AST

5 Threes

