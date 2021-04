Sin filtros ni frenos en el teclado

“Honorable Señor Presidente.”

Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana. Lic. Luis Abinader Corona. Recuerdo que usted ha dicho que su gobierno es el gobierno del cambio y en base a ese slogan hicimos campaña, y estamos seguro que será el gobierno del cambio, ya que por lo menos usted ha respetado los derechos de muchos empleados públicos, al no realizar cancelaciones masivas, con lo que estamos de acuerdo ya que no somos partidarios de la política partidaria, eso de quítate tú para ponerme yo, no señor presidente, como izquierdista no comparto esa política y estamos de acuerdo con usted.

Pero mi honorable Sr. Presidente, si no hay espacios en el estado, en las instituciones públicas, para la base del P. R. M. y aliados y el pueblo en general, siendo usted el gobierno del cambio y que a dicho públicamente que dónde se pueda hacer un empleo lo creará, vamos arriba a cumplir con esa promesa y cumpla con la continuidad del estado dando pasó a la inversión privada y que se construya el nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro, el cual fue decretado por el gobierno pasado y constribuye a miles de empleos directos e indirectos, más la plusvalía de la Región Este, vamos Sr.Presidente a demostrar que su compromiso es con el pueblo y que solo para el pueblo gobernará, no vemos bien que usted anuncie que fomentará el empleo y en su gobierno se detenga el proyecto de mayor trascendencias y oportunidades de empleos en la actualidad en la República Dominicana.

Estamos consciente y creemos que usted cumplirá su palabra, por varias razones, por ser el primer candidato presidencial y primer presidente nacido después de la muerte del tirano, por ser hijo de padre y madre de los más honesto de este país, por ser un hombre que no necesita nada de ningún grupo empresarial, y porque sabemos que vino a crear un legado para la presente y futuras generaciones. Mi Presidente, dígale no al monopolio y cásese con la gloria. No permita que nadie se burle de usted ni del pueblo.

Señor presidente, es necesario una amnistía crediticia en nuestro país, ya que existen millones de dominicanos en el buró de crédito, por muy poca cosa, ya que quebraron un pequeño negocio, y hoy están tomando dinero prestado en el crédito informal, lo que no le permite avanzar, ni el fomento de empleos.

Señor Presidente, también le solicitamos, que para avanzar con la banca solidaria, no ponga trabas a quien es propietario de un pequeño negocio, para un pequeño préstamos con eso de buscar garantes, ya que muy poca personas están dispuestos a ser de garantes.

Amnistía crediticia, más libertad para los préstamos, sin garantes, si con garantía(s), y la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Bávaro, podría ser una apertura a más de 100 o 150 mil empleos en el país, vamos mi presidente Luis Abinader. Le habla su viejo compañero de partido, su amigo y su aliado del Frente Amplio. Excandidato a Senador por la Provincia la Altagracia, Mario Martínez.

Cuente con mi respeto y gratitud siempre.

Por Mario Martínez