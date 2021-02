Sin filtro ni frenos en el teclado

“VISIONARIOS”

Todos los dictadores en algún momento fueron catalogados como hombres visionarios hasta que lograron hacer creer a los pueblos que ellos eran su salvación, pero cuando aparecieron otros que podían hacer cosas mejores que ellos usaron, el hierro y el fuego para imponer su voluntad.

Visionario, puede ser visionario alguien que a cambio de espejitos por oro, se adueñara de la parte más oriental y más bella de la Isla de Santo Domingo,impidiendo a los antiguos propietarios hasta de bañarse en sus bellas playas.

La lucha por la construcción del Nuevo Aeropuerto de Bávaro, no es contra un hombre ni un grupo empresarial, es en favor del desarrollo de la otra franja, también hermosísima de la parte oriental de nuestra isla, es una lucha que le corresponde al Pueblo Altagraciano librar , es el momento donde cada uno de los ciudadanos recapacite y evalúe si verdaderamente el desarrollo que dicen haber impulsado en la provincia ha alcanzado a la Mayoría de los hogares y los ciudadanos de la provincia la Altagracia.

Esto no debe ser una lucha entre dos grupos empresariales, esto debe ser una lucha entre el pueblo y el grupo empresarial que pretende mantener el secuestro y el monopolio en toda el área turística de Bávaro Punta Caña y demás zonas turísticas de la Altagracia, es el pueblo que tiene que exigir al gobierno central y a las autoridades electas que no se detenga la construcción del nuevo aeropuerto de Bávaro, es el pueblo que tiene que empoderarse para que no se vayan de la zona los inversionistas que tienen en carpetas las maquetas que garantizan más de 25 mil empleos directos e indirectos, es el pueblo que tiene que empoderarse y exigir que se paguen los impuestos atrasados y años tras años al Estado Dominicano.

Queridos y valientes hermanos Altagracianos,los norteamericanos, los ciudadanos europeos, los ciudadanos de los países nórdicos y otros. Todos ellos también tuvieron supuestos visionarios que se creían los únicos que sabían y podían, pero un día todos ellos lucharon unidos por sus derechos fundamentales,tales, como: derechos igualitarios,

igualdad de géneros, agua,

luz, educación, salud, trabajo, alimentos, entre otras cosas. Tenemos los Altagracianos y demás dominicanos todo eso? No, Pues a luchar todos juntos por más inversión, por más empleos, por más educación, por más deporte, por más salud, para que se abra el abanico laboral que solo se logra con más empresas en nuestra provincia y en todo el país.

Pueblo Altagraciano, digamos todos a una voz, NO al monopolio, SI al desarrollo y a la construcción del nuevo aeropuerto de Bávaro Punta Cana y de las demás obras que vendrán

posteriormente.

Las oportunidades esperadas por año están cercas, por lo tanto, debemos estar atentos por si eso

inversionistas necesitan de nuestro apoyo incondicional.

El pueblo dispone, su fuerza está

concentrada en el centro de su

corazón.

Por Mario Martínez