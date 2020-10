Simpatizantes de Trump en Puerto Rico celebran caravana de autos en su apoyo

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Puerto Rico.– Simpatizantes del presidente de EE.UU., Donald Trump, en Puerto Rico, celebraron este domingo una caravana por San Juan, expresando su respaldo a que revalide su mandato, pese a que sus habitantes no pueden votar en las elecciones del próximo 3 de noviembre siendo estos ciudadanos estadounidenses.

Puerto Rico se define desde el 25 de julio de 1952 como un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, estatus que le confiere cierta autonomía gracias a una constitución propia, pero que deja bajo control de Washington asuntos como fronteras, defensa, relaciones diplomáticas o moneda.

Los puertorriqueños no pueden votar para presidente porque, según lo establecen las normas que rigen el estatus de Estado Libre Asociado, no tienen miembros con voto en el Poder Legislativo estadounidense (Cámara de Representantes y Senado).

La mayoría de los “trumpistas”, como se le conoce a los partidarios de Trump, cargaron la bandera de Estados Unidos mientras se movilizaban en sus automóviles en la caravana, que arrancó desde Carolina, municipio vecino a San Juan, hasta la sede del Comité Republicano local, en Santurce, en la capital.

SENADORA APOYA A TRUMP POR SUS POSTURAS

La senadora Nayda Venegas acudió a la caravana y aseguró que apoyaba a Trump porque “ha ayudado a las iglesias, a los afroamericanos, a las mujeres, cree en Dios y no cree en el aborto”.

“Los demócratas no creen en nada de eso que yo dije”, indicó Venegas.

La senadora, a su vez, criticó al contrincante de Trump para la presidencia estadounidense, el exvicepresidente demócrata Joe Biden, pues a diferencia de Trump (según ella) cree en el aborto.

“Los puertorriqueños no somos así. Como puertorriqueña, tengo que levantar mi voz y decir que hay un hombre que quiere ser presidente de la nación y piensa todo lo contrario a los puertorriqueños”, enfatizó.

La legisladora, de igual manera, destacó que Trump ha sido el presidente estadounidense “que más ha ayudado a Puerto Rico y eso está en récord”, y que apoya la “estadidad” o anexión de la isla caribeña a Estados Unidos.

LA CARAVANA FUE PARA “SENTAR PIEDRA ANGULAR DEL FUTURO”

Nelson Andino, uno de los organizadores de la caravana, explicó que el acto fue para “sentar la piedra angular del futuro ” de Puerto Rico como el posible estado 51 de EE.UU.

“Yo te garantizo que en el 2024 serán otros tiempos. Hoy es el primer día. A mí no me importan que hayan 2.000 autos, pero estas personas me dan esperanza, y que en cuatro años tenemos mucho trabajo, gane quien gane la gobernación”, afirmó.

Andino dijo además que el propósito de la caravana fue para “presentarle al ‘establishment’ político de la nación y de Puerto Rico que aquí hay republicanos, y que la isla no es un territorio izquierdoso (de izquierda) como nos han querido vender la prensa local y otros medios que han querido apoyar a los candidatos demócratas”, según alegó.

PREFIEREN UN PRESIDENTE RICO Y QUE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Andino, a su vez, sostuvo que apoya a Trump, pese a que los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones presidenciales estadounidenses, “porque estoy cansado de la corrupción”.

“Yo prefiero a un presidente multimillonario, al que no puedas comprar, a una persona que llega a la política a enriquecerse”, opinó Andino.

En esta misma línea, Andino detalló que bajo la presidencia de Trump se ha elegido a varios funcionarios federales, entre ellos W. Stephen Muldrow, quien como jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico ha investigado a varios políticos locales y se ha detenido a otros por presuntos casos de corrupción.

“Eso significa que tenemos un presidente que está dispuesto a acabar con lo que ha mantenido a Puerto Rico secuestrado por tantos años, que es la corrupción política y una cultura lamentable de una dependencia hacia el estado. Ya es hora que el ciudadano tenga responsabilidad individual”, expresó Andino.

Y ante todas estas situaciones, Andino indicó que si Puerto Rico verdaderamente quiere ser otro estado de Estados Unidos, se debe comportar como uno más.