Simón Alfonso Pemberton narró más de 50 mil carreras de caballos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Simón Alfonso Pemberton, “El Mago” de la narración hípica, quien falleció este lunes en un hospital de Santiago, comenzó su carrera en la narración en el 1963 y tras 58 años en esta labor, su nombre y su estilo de narrar son sinónimos de la hípica dominicana.

¡Aaaa correeeer fanáticos…..! ¡Y ahí va entrando en la curvita de la Paraguay..! son frases, entre otras, que aún retumban en los predios del desaparecido Hipódromo Perla Antillana (hoy Plaza de la Salud) y en la mente y corazones de los innumerables hípicos que se deleitaron con la narración del considerado más grande narrador de carreras de caballos de la República Dominicana, y para muchos de la región del Caribe.

Aunque su inconfundible voz ya no se escuchaba en esas transmisiones ni su singular figura frecuenta las inmediaciones del parque de competencias, Simón Alfonso Pemberton seguía muy ligado al llamado “deporte de reyes”, a través de su programa “Actualidad Hípica”, que producía desde hace más de 50 años, dice parte de un extracto escrito en este medio bajo la firma de la periodista Massiel De Jesús.

“He narrado más de 50 mil carreras de caballos”, comentó en ese trabajo el fenecido Pemberto a este medio.

Durante una visita a El Nuevo Diario el primero de abril del 2019, Pemberton, quien inició su narración deportiva a partir del año 1963, relató que en sus más de cinco décadas ligadas a la hípica narró más de 50 mil carreras de caballos, la mayoría en el desaparecido hipódromo Perla Antillana.

Recordó la primera vez que fue al hipódromo. “Jugaba pelota los sábados y domingos, pero ese sábado comenzó a llover y siguió el domingo, entonces me dice mi hermano… ¿para dónde vas?, yo le digo que no hay nada que hacer, que me voy para el cine”, dijo Pemberton.

“Y es cuando me dice que vayamos al hipódromo”, a lo que respondió “¿Y a buscar qué? “No, yo no voy, ¿qué yo voy a hacer ahí?”.

Pero su hermano lo convenció al ofrecerle un peso (para la época “mucho dinero”) y el pasaje de ida y vuelta.

El Mago añadió que la suerte le sonrió ese día y las ganancias obtenidas en las apuestas y la atracción que le produjeron los caballos, sellaron su compromiso con la hípica, que a partir de ese momento se convirtió en “la carrera de su vida”.

Animado por su deseo de ganar dinero para hacerle una casa a su madre, narró a la periodista De Jesús que trabajaba en el hotel Jaragua, y como un preámbulo a su carrera de narrador, recordó su desempeño en el bingo de la “Feria de la paz y confraternidad del mundo libre”, que se inauguró en el año 1955, donde cantó los números de una manera tan peculiar que atrajo a visitantes y jugadores.

Para esas labores le sirvieron sus estudios de locución en la escuela Héctor J. Díaz, y la simpatía que despertó en el señor McKlein, uno de los ejecutivos de la empresa que tenía a su cargo la actividad. También citó como de mucha ayuda el apoyo que le brindó Hugo Hernández Llaverías, reconocido hombre de la radio, quien lo animó a desempeñar a iniciar las funciones que marcaron su vida.

Pese al cese de sus funciones como narrador oficial de las carreras de caballos en el país, en el año 1995, fue el primer exaltado como inmortal en la historia del hipismo dominicano, el 8 de septiembre del año 2007, en reconocimiento a una carrera durante la cual recibió constantes muestras de cariño y respeto de la fanaticada, con más de 100 reconocimientos, por lo que afirmó sentirse “satisfecho” de su paso por la vida.

Con su peculiar y electrizante voz, Pemberton, nacido en La Romana, pero traído a la capital a los dos años, puso a vibrar no sólo a los dominicanos sino a legiones de fanáticos del hipismo de otras naciones de la región del Caribe, como Venezuela, Puerto Rico y Panamá.

Pemberton nació en el Batey Cacata, La Romana. En 2019 fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte Romanense.