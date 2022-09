Simeone, aún sin Oblak, Giménez, Lemar, Savic y Reguilón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- A tres días del derbi contra el Real Madrid en el estadio Metropolitano, Diego Simeone aún no dispone con el grupo de ninguno de sus jugadores en duda; ni de Jan Oblak ni de José María Giménez ni de Thomas Lemar ni de Stefan Savic, además de Sergio Reguilón, baja para el choque en su puesta a punto de la intervención de pubalgia a la que fue sometido antes de su fichaje por el club rojiblanco.

Mientras el cronómetro descuenta horas para el encuentro del domingo, más decisivo para el Atlético, a cinco puntos de la cima de la clasificación que ocupa el Real Madrid y entre las incesantes dudas que removió de nuevo la derrota contra el Bayer Leverkusen del pasado martes en la Liga de Campeones (2-0), que para su rival, el equipo sigue su preparación sin recuperar por ahora a ninguno de ellos, con Oblak como centro de atención.

“Dependerá de lo que él sienta”, avanzó el pasado martes Diego Simeone, en declaraciones a ‘Movistar’, al término del duelo europeo en el Bay Arena sobre la participación del guardameta en el partido dominical ante el Real Madrid después de la contusión severa en el muslo izquierdo que se produjo hace 12 días contra la Real Sociedad en un fuerte choque a ras de suelo con su compañero Reinildo Mandava en el minuto 75.

Desde entonces, Oblak ha sido una duda permanente: el miércoles siguiente jugó todo el encuentro entero contra el Oporto, en el que forzó e hizo paradas de mérito; el sábado pasado fue baja porque no se encontraba “en condiciones adecuadas para el partido como consecuencia de la evolución del traumatismo directo recibido en San Sebastián” y decidió dejar su sitio por ese motivo a Ivo Grbic; y el pasado martes siguió fuera de competición por el mismo motivo, con el guardameta croata como su reemplazo en ambos compromisos.

En todo ese recorrido, el portero esloveno no ha entrenado ni un solo día con normalidad al mismo que el resto de sus compañeros. Tampoco el miércoles, en la vuelta vespertina al trabajo tras la derrota en Leverkusen, ni este jueves, cuando continuó con su recuperación, al igual que José María Giménez, que sí corrió sobre el terreno de juego por sus molestias en la espalda, y Thomas Lemar, que sólo caminó sobre el césped. Son duda.

El central uruguayo ha sido baja en los dos últimos partidos por el fuerte dolor de espalda que sufre y que explicó él mismo al término del encuentro más reciente que disputó, hace ocho días ante el Oporto. “Tengo un dolor de espalda que me irradia para abajo. La zona del nervio que me está pinzando, pero nada preocupante”, señaló aquel día el central uruguayo, que, desde aquel duelo, no ha vuelto a entrenarse con el grupo ni a ir convocado ni a jugar minutos, ni en la victoria 4-1 contra el Celta ni en la derrota 2-0 en Alemania.

La otra seria duda es Lemar, que se cayó del último duelo contra el Bayer Leverkusen por una “fuerte contractura muscular” por la que fue cambiado al descanso ante el Celta. Habrá pasado una semana entre su lesión y el partido del domingo ante el Real Madrid, con lo que su concurso en el derbi es complicado. Aunque cada persona y cada lesión es diferente, Matheus Cunha reapareció ante el Celta tras sólo una semana fuera por una contractura.

La última incógnita es Stefan Savic. El central montenegrino se ha perdido los últimos cinco encuentros de su equipo por una lesión muscular de la que, al menos, se preveían entre tres y cuatro semanas de recuperación. Lesionado ante el Villarreal, el pasado 21 de agosto, entre ese momento y el derbi habrán transcurrido 28 días, con lo que su presencia no está descartada aún, aunque no se ha entrenado con el grupo todavía en todo ese recorrido.

Sí es baja segura Sergio Reguilón, cuya vuelta a la competición -y su debut con el Atlético- no se espera hasta después del parón de selecciones, a causa de una intervención de pubalgia a la que fue sometido hace tres semanas, antes de su fichaje por el conjunto rojiblanco, que ya divisa el derbi contra el Real Madrid entre las dudas.

