Ingeniero Silvio Durán acusa Leonel Fernández de pretender destruir el PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-El ingeniero Silvio Durán, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó a Leonel Fernández de pretender destruir esa organización por la cual fue tres veces presidente de la República, tras no aceptar la derrota en las primarias.

Durán, quien es el director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), expresó que no es posible que un político con experiencia como Fernández cometa este tipo de errores.

A través de una nota de prensa, Durán precisó que no hay forma de que el ex presidente pueda tener éxito con su actitud ambiciosa de intentar imponerse sin haber resultado ganador.

Agregó que el PLD es un partido fuerte y maduro que ya se ha repuesto de las dificultades de las primarias, creada, según Durán, por Leonel Fernández.

“Es tiempo que Leonel aterrice y sepa que su espacio político pasó y que debe aprovechar el espacio para charlas y conferencias política”, expuso el ingeniero.

Manifestó que ese es el estilo de vida que asumen los presidentes americanos, tras agotar su vida en la presidencia y que Leonel debe entender y adoptar.

Asimismo, el funcionario pidió a todos los peledeístas que se mantengan en su partido con el objetivo de fortalecerlo para ganar las próximas elecciones.

Vaticinó que Leonel no tendrá éxito en su nuevo proyecto, “porque colocar un partido nuevo para ganar elecciones toma cerca de 20 años y el ex presidente no tiene tiempo para ello”.

Sostuvo que la actitud mantenida por Leonel persigue crear un caos en el PLD, pero no tendrá éxito porque está seguro que Gonzalo Castillo ganará las elecciones.

