Siguen las reacciones de periodistas ante denuncia de extorsión hizo Iglesia Católica

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante las afirmaciones del sacerdote Arsenio Ferreira del Episcopado Dominicano sobre medios y comunicadores que se dedican al chantaje, periodistas de distintas generaciones aclararon el tema y respondieron con contundencia a la Iglesia Católica.

En ese tenor, el periodista y escritor Marino Zapete aclaró que la opinión de ese párroco no debería considerarse como un pronunciado general de la Iglesia Católica, además de resaltar que, si hay chantaje desde los medios de comunicación, quienes lo hacen no son periodistas formados y profesionales, sino personas que hacen la labor de comunicar y viven de eso.

Entrevistado en el programa Esfera Global que conduce la analista y consultora política Marjorie Félix, el destacado periodista consideró que hay personas que son verdaderos atracadores de la información y los confunden con periodistas porque salen en los medios de comunicación.

“Ser honesto para un periodista no es un tema personal, es una obligación. El periodista formado sabe que eso no es una elección, si dejas de ser honesto dejas de hacerlo bien. Hoy en día cerca del 90 % de los que hacen comunicación no son periodistas formados y eso influye en lo que pasa hoy”, señaló Zapete.

Manifestó que, aunque reconoce que dentro de los medios hay personas inmorales y chantajistas, igual podría decirse de sacerdotes y religiosos, pero eso no quita que dentro de la misma iglesia no haya personas sumamente valiosas, “el problema es generalizar, ahí es donde está el error”.

Sobre este particular también se pronunció la periodista y subdirectora del periódico Hoy, Millizen Uribe, quien coincide en que las personas que se dedican al chantaje no son los periodistas profesionales.

La joven profesional recordó al sacerdote Ferreira que no se puede generalizar porque no todos los profesionales carecen de ética. A la vez reflexiona sobre la importancia de que se visibilicen este tipo de denuncias porque le da la oportunidad a quienes ejercen el oficio de autoevaluarse.

En este sentido, igualmente se manifestó la periodista del periódico El Caribe, Yanessi Espinal, quien dijo que estuvo mal por parte del líder religioso generalizar, pues entiende que no todo el que participa en los medios o tiene un programa es profesional del periodismo, sino un comunicador.

Entiende, al igual que sus colegas, que hay una gran confusión con el término, porque el periodismo tiene sus características y es un ejercicio delicado en el cual hay que especializarse.

