Siguen las conversaciones entre Lakers y Jazz por Bogdanovic

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- De la plétora de jugadores de los Jazz que esperan salir de Salt Lake City en el futuro inmediato, Bojan Bogdanovic es el que más interés genera a lo largo y ancho de la liga. En su último artículo para The Athletic, Tony Jones no da un número concreto de franquicias que hayan preguntado por el croata. Pero por sus palabras se deduce que son más de una y más de dos. El periodista, como no podía ser de otra forma, destaca a Los Angeles Lakers como principal perseguidor del alero y asegura que ambas franquicias mantienen conversaciones desde hace semanas.

Dicho interés ha existido desde el primer momento en que Utah puso el cartel de «se vende» al cuello de la totalidad de su núcleo de veteranos. Pero no fue hasta la resolución del caso Durant que estas se intensificaron. Sin embargo, no parece que los Jazz estén muy dispuestos a dar a su jugador a cambio de las ofertas recibidas.

Esto apunta directamente a los Lakers y su reticencia a la hora de incluir elecciones del draft en traspasos que no impliquen la marcha de Russell Westbrook. En principio la ambición angelina era incluir al base en un movimiento que sumase a Clarkson, Conley y/o Vanderbilt. Pero ese recelo a otorgar las elecciones de 2027 y 2029 han podido provocar que los Lakers intenten otras vías fijándose en Bogdanovic como objetivo primordial. Viendo cómo Ainge acostumbra a gestionar estos tratos, es raro que Rob Pelinka demuestre más paciencia que el presidente de operaciones de los Jazz y se acabe saliendo con la suya.

