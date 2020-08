Siete lecciones de esta semana

Cada día realmente es una aventura, conocemos algo nuevo y aprendemos las lecciones que nuestra alma necesita. Por esto te comparto las mías de esta semana que sé que pueden ayudarte en ese camino que estas construyendo.

Quejarse es siempre falta de aceptación de lo que es. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento que estés pasando

3. Confía en dios aunque su respuesta sea ”espera”.

4. El enemigo no te estuviera atacando tan fuerte, si no hubiera algo valioso en ti, los ladrones no entran a casas vacías.

5. Cuando somos agradecidos, el miedo y el enojo huyen.

6. A veces nos rompen el corazón pero nos arreglan la visión

7. Dios puede hacer todo, menos fallarte.

Ojalá que puedas empezar cada semana con una mentalidad de crecimiento donde las buenas sorpresas sean tus buenos días.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

Relacionado