Sierra y Alberto, dos Gigantes que acumulan más de 600 hits en Lidom

El líder absoluto en incogibles en la liga es Luis Polonia, con 927

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Moisés Sierra y Hanser Alberto no se han cansado de batear con los Gigantes del Cibao.

Sierra, conectó el hit 400 este martes, un hecho histórico para el nativo de Santo Domingo.

Antes de atravesar la barrera de los 400, Sierra ya era el líder de los Gigantes en ese departamento. Alexis Castilla se encuentra en el segundo puesto con 348 incogibles.

Sierra, en 14 temporadas seguidas con el conjunto de San Francisco batea .285 en serie regular, con 26 jonrones y 199 carreras remolcadas.

El capitán Gigante, que fue drafteado por el conjunto de San Francisco en la ronda 4 (pick #24) del draft de novatos de 2008, ha sido dos veces Campeón de Bateo y acumula tres Guantes de Oro en Lidom. Ha sido líder en remolcadas y dobles en el torneo.

Entre serie regular y playoffs (round robin y serie final), compila 510 hits.

“Contento y agradecido con Dios por la carrera que hemos tenido en Lidom”, expresó emocionado Sierra a El Nuevo Diario. “Me agarró de sorpresa la noticia, no sabía nada, ya en el dugout los muchachos es que me dicen sobre eso de los 400 hits, pero no sabía nada, porque no soy de las personas que veo numeritos. Esperando en Dios que lleguen más”, manifestó Sierra.

El jardinero espera seguir dando cohetazos con los Gigantes. Aseguró que le gustaría llegar lejos, a los 500 o 600 hits: “Sería un gran logro llegar más lejos, uno como pelotero quiere poner buenos números y que luego mi nombre esté en los récords”.

Cuestionado sobre si le gustaría estar cerca de Luis Polonia, rey del hit en la pelota local con 927, respondió que “es una hazaña bien difícil, y más ahora como está el béisbol, pero me gustaría estar ahí al lado de esa gloria (Luis Polonia)”.

Sierra llegó este jueves a 200 carreras remolcadas. Otra hazaña importante para el de Santo Domingo.

Por su parte, Alberto acumula 234 hits en serie regular, más 35 en playoffs, totalizando 269.

El nativo de San Francisco fue drafteado por Gigantes del Cibao en la ronda 1 (pick #3) del draft de novatos de 2012.

Fue Campeón de Bateo en la temporada 2015-16, con .364.

En ocho temporadas Alberto batea para promedio de .327. Actualmente es líder en ese departamento con .318.

“Desde el primer día que llegue esta temporada con los Gigantes las cosas me han salido bien, mucho trabajo y dedicación día a día y creo que el trabajo con los coaches ha dado resultados”, señaló Alberto.

El 3 de noviembre, Alberto arribó a su hit 200 en la presente temporada con doble empujador.

“La verdad que no lo sabía, lo supe luego de que el equipo lo publicó, y eso es bueno porque yo soy de la ciudad (San Francisco). Yo vi el equipo sentado en las gradas cuando era niño y ahora contribuir con la franquicia, lograr esta hazaña de los 200 hits y contando, es algo bien especial para mi y mi familia”, resaltó.

Indicó que si la salud lo acompaña “ojalá que Sierra de 600 y yo 500 y quien sabe”, abundó.

Alberto dio créditos al coach de bateo del equipo, Luis Terrero, quien le ha ayudado bastante en la parte ofensiva, según comentó.

Por último adelantó que jugará todo el camino con los Gigantes del Cibao: “Hasta la Serie del Caribe si ganamos, ahí estaré”, concluyó.

