Sienna Miller revela que Chadwick Boseman le dio una parte de su salario de “21 Bridges”

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La actriz británico estadounidense, Sienna Miller, reveló que el fenecido actor Chadwick Boseman le dio una parte de su salario de la película “21 Bridges” para igualar la disparidad salarial que afecta a los actores.

“Esta fue una película con un presupuesto bastante grande, y sé que todos entienden la disparidad salaria de Hollywood , pero pedí un número al que el estudio no llegaría. Y porque dudaba en volver al trabajo y mi hija estaba comenzando la escuela y era un momento inconveniente, dije: ‘Lo haré si me compensan de la manera correcta’ “, expresó la estrella de “Alfie”. “Y Chadwick terminó donando parte de su salario para llevarme al número que le había pedido. Dijo que eso era lo que me merecía que me pagaran”.

Sienna declaró que el gesto de Boseman a su juicio fue “la cosa más asombrosa”. “Fue la cosa más asombrosa que he experimentado. Ese tipo de cosas simplemente no suceden. Él dijo: ‘Te pagan lo que te mereces y lo que vales”. Es simplemente insondable imaginar a otro hombre en esa ciudad comportándose con tanta amabilidad o respeto”.

Según el Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2020, publicado por World Economic Forum, lo más probable es que ni nosotros ni nuestros hijos vivamos en un mundo en el que el trabajo igual se traduzca en un salario equitativo. “Las mujeres constituyen la mitad de la población y la disparidad salarial según las líneas de género decide fundamentalmente cómo se desempeñan las sociedades y las economías a nivel nacional y mundial”, detalla el informe.

En 2015, después de que abordó la brecha salarial en su discurso de aceptación del Oscar, la actriz Patricia Arquette informó que “perdió papeles por hablar”. Sin embargo, desde su discurso, muchas celebridades en el centro de atención se animaron a hablar sobre sus propias experiencias con la desigualdad en la fuerza laboral, como Jennifer Lawrence, Salma Hayek, Emma Watson y Sandra Bullock.