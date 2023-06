“Si yo hubiera”: El lamento de quienes no administran su tiempo, según coach Franchy Carrasco

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El coach Franchy Carrasco consideró que pronunciar la frase “si yo hubiera”, podría ser la peor parte de llegar a la vejez para algunas personas.

Expuso que para aquellos que no administran su tiempo o priorizan lo que realmente importa, este tipo de lamento puede representar en un futuro una carga emocional por las oportunidades desperdiciadas.

“Al final de nuestros tiempos, lo que nunca debemos escucharnos decir es: si yo hubiera, porque ya me pasó el tiempo, entonces esa palabra solo significa que perdiste el tiempo, no te arriesgaste, no digite que sí en el momento. El tiempo es prioritario para el bienestar de nosotros los seres humanos”, expresó.

Por eso, durante un diálogo con Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”; que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el coach aconsejó a las personas evitar vivir una vejez llena de remordimientos y lamentaciones, arriesgándose, tomando decisiones con determinación y viviendo plenamente en el presente.

En ese sentido, destacó que comprender la importancia de priorizar las cosas que realmente importan, dedicando tiempo y energía a aquello que brinda satisfacción y propósito en la vida, evitan caer en un ciclo interminable de pensamientos sobre los que habría pasado.

Comentó que el tiempo es un recurso invaluable, que a diferencia de otras cosas no se puede recuperar, por eso es prioritario para el bienestar de los seres humanos.

(Ver programa).

Relacionado