Si se comprueba corrupción, el río se llevará impurezas del PLD y Abel será el mayor beneficiado, dice comunicador

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Julio Samuel Sierra, aconsejó a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no interferir en los procesos y dejar que la justicia actué, porque si las acusaciones de corrupción resultan ser ciertas, cuando el río corra se llevará todas las impurezas.

“Señores del PLD, aprovechen y dejen que la justicia actué, a ustedes les conviene que la justicia actué, no retranquen, no se impongan, no boicoteen el accionar de la justicia, permitan que la justicia actué, porque si es cierto lo que esa acusación dice que sucedió, ustedes son los primeros beneficiados de que el río corra y se lleve en su cauce a quien se tenga que llevar”, expresó.

En este caso, señaló que el aspirante presidencial, Abel Martínez, será el mayor beneficiado, ya que tendrá la oportunidad de liderar un partido renovado y libre de corrupción.

“Usted, señor Abel Martínez, va a ser el mayor beneficiado si esas acusaciones son ciertas, porque va a heredar un partido prístino, porque el río se va a llevar bastantes cabezas, de eso ser cierto”, apuntó.

El comunicador realizó estas afirmaciones en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Calamar

En cuanto a la acusación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en contra de 20 implicados en la operación Calamar, el comunicador espera que en esta ocasión, se haya constituido un expediente que pueda resistir el escrutinio de los jueces, porque de lo contrario sería un golpe fuerte a la deteriorada credibilidad del Ministerio Público.

“No hay excusas en esta ocasión para que la operación Calamar no llegue a un fin esperado por la Procuraduría, porque si ustedes se atrevieron a acusar y mostrar un expediente de este grueso y apresar estos imputados de nuevo sin la evidencia suficiente sería prácticamente el fin de los titulares de este Ministerio Público, no creo que puedan tolerar un revés más”, comentó.

