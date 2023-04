Si no les detienen: El Gobierno y la gran empresa van a destruir el país

Estos días de la Semana Santa, de acuerdo a las confesiones religiosas cristianas, deberíamos pensar más que en las fiestas consumistas y de ocio rutinario que podrían no solazarnos, más porque las playas pueden estar inundadas de sargazo, pensar en la situación del país para buscar soluciones a los problemas. No creemos que el conocimiento racional se construye con la experiencia directa, como muchas veces otros por el contrario así lo piensan, con experiencias de viajes hacia otros países, aunque estos son necesarios muchas veces pero sobre todo para el receso de las actividades cotidianas y el relax necesario.

Más que el ocio rutinario y los hábitos tóxicos que pueden ser dañinos, la recreación es necesaria y sin ella casi no se puede vivir. Sin el tiempo libre que, no es lo mismo que ocio, tampoco se puede vivir, porque el trabajo no puede sernos o parecernos jamás una actividad creativa y no tendríamos sin aquel la catarsis necesaria para disfrutar de la vida. Sin embargo, con las puras experiencias o cuando nos conformamos con las contemplaciones de las imágenes de los paisajes no construimos un conocimiento racional. El gran filósofo alemán Immanuel Kant Reuter nació en Konigsberg Alemania y nunca salió del territorio germano; él se mudó de un lugar a otro, pero en el mismo país, porque el canto de un gallo le perturbaba el sueño o la concentración para hacer sus reflexiones filosóficas. Era un hombre amante del conocimiento.

Hoy día necesitamos mucho de la reflexión racional para construir conocimientos racionales de la realidad, porque esta necesita ser trasformada, ante las amenazas que se ciernen contra la existencia humana y la vida. El mundo no puede seguir igual, el planeta no puede seguir igual y la República Dominicana no puede seguir igual. Ahora bien, para ver que andamos mal y llegar a la convicción de que hay que cambiar nuestro país, aprovechemos el asueto de Semana Santa y dediquemos tiempo a contemplar los problemas que tiene nuestro país por delante, no nos detengamos en la sequía que nos está amenazando si no que pensemos en las acciones de las manos criminales que están depredando al país, saqueándolo y devastándolo, pensemos en la corrupción en la del pasado y en la de ahora.

Corrupción no es sólo adueñarse de dinero del Estado dominicano, también los activos que se pasan del Estado al sector privado, los activos públicos pasarlos al sector privado es corrupción aunque la ley lo permita. Es corrupción no cobrar altos impuestos al sector privado o cobrar menos de lo que deben pagar los grandes empresarios y no hacer sometimientos a estos. Corrupción es pagar sueldos muy lujosos a los altos funcionarios, mientras los pobres se mueren de hambre con los bajos salarios y un injusto código de trabajo que lo permite. Corrupción es no impedir la destrucción de las cuencas de los ríos; corrupto es el gobierno al permitir que existan las AFP y las ARS privadas y obtengan las ganancias que obtienen y no las elimina.

Es corrupción no sancionar el delito ambiental, pero también lo es el permitir que nuestro parque de vehículos de motor de combustibles fósiles crezca tanto, hasta hacer prácticamente imposible la circulación vial en un país con poco territorio, sólo con la excusa de la libertad de comercio y para que los dealers hagan sus grandes negocios. El presidente Abinader sigue promoviendo la construcción de viviendas, pero no toma en cuenta el costo social de oportunidad, porque para las construcciones de tantas obras se extrae muchos materiales y se destruyen las cuencas de los ríos y las montañas, formaciones geomorfológicas que son irrecuperables. No importa que sea el Estado o sean empresas privadas, porque ambos extraen materiales para construir obras o por iniciativas de ambos se promueven las construcciones de viviendas y carreteras. Eso es destruir o depredar y eso es corrupción, porque es descomponer.

Se estima que tenemos unos 19,705 kilómetros de autopistas y carreteras, pero si se incluyen caminos por donde transitan vehículos, debemos tener más de 30,000 kilómetros de red viales, aunque resultarían insuficientes para la cantidad de vehículos de 4 ruedas o más y motocicletas que tenemos puedan circular. Lo que debemos hacer es detener ese parque de vehículos y parar las importaciones de ellos. La naturaleza no puede seguir siendo devastada, veamos en estos dias lo que pasa con la presa de Valdesia, la cuenca del rio Nizao en Pizarrete, la cuenca del Bajo Yuna en Bonao, la del rio Camú en La Vega, la extracción de materiales y devastación de El Mogote en Moca, la extracción de materiales en Curva Dura en Tenares, en el pico Diego de Ocampo, lo que se ha querido hacer en Los Haitises, la depredaciones y los incendios forestales en Constanza y en otros lugares, al igual que la destrucción de Las Dunas en Baní. Hay que planificar, pero parece que los grandes empresarios no quieren eso, porque sólo quieren saquear y no pueden justificar lo que tienen y es que no les cayó del cielo. Las grandes fortunas se han hecho explotando el trabajo de otros que es el que crea las riquezas. Hay que planificar y la planificación debe comenzar poniendo límites a la libertad de comercio, poniendo límites a las fortunas, agrandando el Estado y las áreas públicas, incrementando los servicios estatales. No podemos seguir acabando con la agricultura y seguir destruyendo nuestros recursos naturales no renovables, porque acabaremos con la vida.

Dejamos de producir sorgo, ni el maní, ni el maíz prácticamente se produce y dejamos casi de producir azúcar de caña, destruimos nuestros cafetales en la Cordillera Septentrional y deforestamos muchas de sus lomas y los suelos se han erosionado. Peor aún, amenazan con explotar nuestros subsuelos para extraer minerales y destruir más nuestra agricultura. Así no puede ser. En nuestro país con el gobierno del Partido Revolucionario Moderno el cambio más bien es de cara y de querer aparentar lo que está ocurriendo algo grande, un gran cambio y no es así. El presidente que tenemos centraliza mucho y decide acciones, aparentemente muchas de ellas por decretos, que traen malestar. Gobierna como si fuera un líder autoritario. Lo que han cambiado mucho son las caras de los funcionarios. Con Abinader y el gran capital todo sigue igual.

Sencillamente así no podemos seguir. Un cambio social revolucionario debe producirse, porque si no la vida colapsara. Evitemos el colapso y defendamos la vida. Un reducido grupo no puede seguir imponiéndose a una gran mayoría. Hay que acabar con las grandes desigualdades, acabando con las grandes injusticias y el gran capital.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

