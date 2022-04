Si muere un pensionado público, fácilmente Hacienda se queda con esos chelitos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un ciudadano está criticando que el Estado no quiere devolverle los fondos de pensiones que acumuló su madre, ya fallecida, después de casi 30 años de servicio público.

Mediante redes sociales, detalló que su madre duró 28 años trabajando como médico en dos hospitales públicos, por lo que le descontaban más de 5 mil pesos cada mes, y estimó que su progenitora dejó más de 3 millones de pesos en el Ministerio de Hacienda, pero no se lo quieren entregar a los familiares.

Criticó que si un pensionado fallece y deja un cúmulo de pensiones no se lo entregan a sus deudos, por lo cual llamó a las autoridades a corregir esa situación, y señaló que han acudido al Ministerio de Hacienda, a Jubilaciones y Pensiones y a la Superintendencia de Pensiones, sin resultado alguno.

A propósito del caso, un experto explicó que solo si un servidor público aporta un 2 % adicional mensual de su salario, solo así le pueden entregar sus fondos acumulados a los familiares.

Por tanto, solo si la señora hubiera aportado el 2 %, su esposo habría sido pensionado, pero en ningún caso le devolverían los fondos a sus parientes.

Aclaró que eso no pasa con las AFP privadas, donde no es necesario un aporte extra para que los fondos sean devueltos en caso de muerte, pues las AFP no se quedan con ese dinero.

“El Ministerio de Hacienda se maneja como un fondo en común, es decir, el afiliado de Hacienda no puede decir tengo un millón de pesos, porque es un fondo en común, nadie sabe lo que tiene, tú lo que sabes es que te van a pensionar. Al momento de fallecer, como no tienes un monto identificado, no hay una devolución de fondos específica para nadie. Si ella hubiera aportado un 2%, se pensiona el esposo, pero si ella no aportó, no hay beneficio para nadie”, anotó.

Puntualizó que todos los empleados públicos se acogen a la Ley 37-09, no a la 87-01 de Seguridad Social.

Indicó que si un cotizante está en Hacienda y se va a una AFP privada empezaría a cotizar desde cero.

Apuntó que hay empleados públicos que también están afiliados a una AFP privada, las familias de esos trabajadores pueden ser beneficiados en caso de fallecimiento.

Para pensionar, Hacienda toma muy en cuenta el tiempo de servicio del trabajador.-

