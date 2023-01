Si mi Dios es su Dios, soy ateo

Según lo que he leído en la Biblia, el Dios que me mostró ese maravilloso libro, es un ser equilibrado con poderes extraordinario y justo, pero noto que desde hace un tiempo se ha desatado una ola enorme de supuestos pastores laicos y evangelistas, predicando un mensaje amenazante y con un estilo fuera de lo normal que llama mucho mi atención.

A los que predican de este modo me he tomado el atrevimiento de denominarlos “los terroristas de la fe”; evidentemente, el objetivo de estos es, utilizando la crueldad y el terror, promover la fe y su dios para lograr adeptos en sus feligresías, los cuales posteriormente manejan como borregos, pero al final crean monstruo desviado de la realidad.

En un país históricamente creyente, donde predominan las religiones, la mayoría no profundiza y los que tienen un poco de conocimiento y manejo de la palabra manipulan los de mente débiles usando psicología y términos amenazantes para atemorizar y dañar, muchas veces consiente del problema.

Algunos de los términos usados por estos sabios; “si no te arrepientes, te va a llevar el diablo; si no te arrepientes, te va a quemar en el infierno; hijo del diablo, maldito”, entre otros.

Si mi Dios es el dios que predican los terroristas de la fe entonces para ellos soy ateo, no es posible cuando se lee la Biblia aceptar y vender el verdadero Dios como un terrorista.

Muchos terroristas de la fe van a leer este escrito y van a decir que es cierto, pero están tan sumido en su vida que no se dan cuenta que también fueron borregos y ahora terrorista de la fe.

Por razones como estas, en el mundo, un gran número de personas no creen en Dios o se reúsan a congregarse. Cuando les hablan de Dios, dicen: “Si Dios existiera, no habría todo este mal, ni tantas injusticias, ni tanto odio; si Dios existiera, no aceptaría la muerte de niños inocentes”.

Cada religión tiene un modo operandi distinto para captar feligreses y de formar líderes, según un pastor que no quiso revelar su nombre, “las iglesias están llena de un liderazgo falso que llevan doble vida, hombres y mujeres infieles a sus parejas con estatus social aceptable”.

Otros con dos maestrías en “tigueraje” callejero (como se denomina popularmente a una persona muy astuta) que llevan a las iglesias y lo moldean, resultando ser doblemente peligrosos para los de mentes débiles que caen en sus garras.

Por ende, en el mundo de hoy, estamos obligados a capacitarnos y profundizar más sobre lo que Dios nos dice a través de la Biblia, solo de este modo podremos identificar y conocer al verdadero Dios y los verdaderos principios bíblicos por el que debe regirse todo cristiano, sin dejar de lado lo cultural y su historia.

