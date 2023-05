Si las reglas de antes ya no funcionan, ¿deben las redes criar a mis hijos?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para la psicóloga Caluz Polanco Rodríguez, aunque las reglas de hace veinte años no funcionan en la actualidad, porque los niños son nativos tecnológicos, no significa que los padres deben permitir que las redes sociales críen a sus hijos.

Según explicó, es necesario que los progenitores traten de entender el mundo en que sus hijos están creciendo, para así otorgarles las herramientas que ellos necesitan para enfrentar las situaciones exteriores.

En tal sentido, abogó porque los padres trabajen la comunicación abierta con el fin de tener una relación cercana, pero no de amistad, «ya que los padres no son amigos de los hijos”.

“Abran los canales de comunicación, no impongan tanto las cosas, permitan que ellos mismo les hablen sobre las cosas que opinan y sobre los intereses que tienen, no impongan lo que ustedes entienden. El, en mi tiempo no era así, no va a funcionar con un adolescente de ahora, ya eso pasó”, expuso.

Polanco Rodríguez fue entrevistada por la comunicadora Paola de Rosa en el programa “Novedades”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Si no entendemos el mundo en el que ellos viven, lo que las redes sociales hacen en ellos, cómo el mundo ha cambiado, no voy a saber darle herramientas a mi hijo para que pueda enfrentarse a las situaciones que hay ahí afuera”, apuntó.

Por tanto, sugirió prestar atención a las actuaciones de los hijos y darles oportunidad de expresar lo que piensan y sienten.

“No es lo mismo preguntarle ¿cómo estaba el colegio? A cuéntame de tu día. Recomiendo no hacerle preguntas cerradas: ¿Todo está bien? ¿Todo está mal? No, pregúntale sobre muchas cosas, no le impongas nada, escucha sus intereses, ponle temas para conocer opinión al respecto, involúcrate en las cosas a las que ellos están expuestos, entra a las redes sociales, porque no es cierto que las redes sociales tiene que criar a nuestros hijos” insistió.

Al mismo tiempo, Polanco Rodríguez también destacó que las redes sociales no son 100% malas, y es responsabilidad de los padres acompañar a sus hijos para que las utilicen de manera correcta.

