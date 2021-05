Si hubiera ocurrido en un colegio de abogados extranjero…

Hay una diferencia muy grande, del Cielo a la Tierra, entre un colegio de abogados extranjero (de cualquier país del mundo) y el que existe en la República Dominicana.

Si en cualquier otro país del mundo un presidente de un colegio de abogados se ve implicado en los actos que a continuación indicamos (los cuales son una pequeña parte de una enorme lista), el propio colegio de abogados, sus instituciones internas, se hubiesen puesto en funcionamiento automáticamente para iniciar un juicio disciplinario, juzgar y expulsar a su presidente y someterlo penalmente; los actos a los que me refiero son los siguientes para que se pueda apreciar la sordidez de la incuria de la Junta Directiva del colegio de abogados:

1.- La entonces Directora de la Defensoría Pública, Dra. Laura Hernández Román, denunció públicamente que el presidente del colegio de abogados le pidió que le diera los casos de los narcotraficantes y de los lavadores de activos.

2.- El presidente del colegio de abogados usó su cargo y su ascendencia sobre un pequeño grupo para introducirse como pequeña turba vociferante (esto fue transmitido por canales de televisión que mantienen esa fílmica en Youtube) al recinto de un tribunal en San Pedro de Macorís para forzar la libertad de quien agredió físicamente (un no abogado) a la abogada Dra. Anibel González y una vez obtenida dicha libertad el soltado procedió a matar a dicha abogada. Lo mismo le ocurrió poco después a la también víctima de violencia de género señora Juana Domínguez ahí mismo en San Pedro de Macorís. Ni la sangre de esa abogada asesinada tiene la fuerza de romper “el hechizo“ de las “autoridades internas“ comecheques del colegio de abogados.

3.- El presidente del colegio de abogados, paradójicamente, le dijo al anciano empresario inmobiliario del Distrito Nacional Sotero Valdez Hernández: a) “Si la oferta que él me haga no me complace, que espere un sometimiento por Violencia de Género, para que se muera en la cárcel“. Y b) “Acuérdate que yo soy el Presidente del Colegio de Abogados: si tú no te pliegas a lo que yo quiero, yo tengo las relaciones suficientes para hacer que cualquier cosa que yo me invente en Justicia contra una persona tenga acogida, sea para destruir a ésa persona, sea para sacar a alguien de algún problema que tenga en la Justicia. Tú no la vas a pasar bien con esa querella por Violencia de Género que me voy a inventar, más vale que tú te arregles accediendo a lo que yo quiera. Vamos a ver qué es lo que tú vas a proponer, pero, te reitero: te vas a morir en la cárcel con esa querella. ¡Eh!…“

4.- El presidente del colegio de abogados usó su cargo para que Principios Constitucionales, entre ellos el Non bis in ídem y el Derecho de Defensa, fuesen aplastados en perjuicio de un grupo de siete abogados por la fiscalía y el tribunal disciplinarias de ese colegio de abogados para beneficiar a un cliente suyo llamado Luis Obdulio Beltré Pujols.

5.- El presidente del colegio de abogados se transformó en “proveedor“ del Colegio de Abogados: ¿Se oye o no se oye?

6.- El presidente del colegio de abogados convirtió en oro de muy alto quilate la materia de que está compuesto un `stand` para una Feria del Libro hasta tal grado que lo que a lo sumo debería costar, poco más o poco menos, quizás, unos ciento cincuenta mil pesos dominicanos (RD$150,000.00) supuestamente salió por cuatro millones de pesos dominicanos (RD$4,000.000.00).

7.- El presidente del colegio de abogados se niega a ser auditado por la Cámara de Cuentas. Esta dio a conocer esa negativa a que su (in)gestión al frente del colegio de abogados sea auditada por los técnicos expertos de dicha Cámara de Cuentas.

8.- La PEPCA fue apoderada de una Denuncia formal contra el presidente del colegio de abogados por un delito previsto por la ley especial orgánica de la Cámara de Cuentas y que se llama delito de `Negarse a ser auditado`, basada dicha denuncia en pruebas documentales emanadas de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República y de la Tesorería Nacional. Ese señor ha manejado centenares de millones de pesos que no se sabe que él ha hecho con ellos, pero lo que sí se sabe que no han ido a parar a servicios de seguridad social ni a cooperativa ni a centros de recreación para los abogados, etcétera.

9.-Un estadounidense, a través de una querella penal suya y representado por el Dr. Jorge Lora Castillo, depositada en la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, dio a conocer que el presidente del colegio de abogados compró a título personal por ciento seis millones de pesos dominicanos (RD$106,000.000.00) terrenos en la Provincia de La Altagracia (Higuey), de lo cual se depositaron las pruebas correspondientes. Si se reúne a todos los anteriores presidentes del colegio de abogados y se suma la fortuna de todos ellos la cantidad total de todos ellos sigue siendo “chiquitita“, pero muy “chiquitita“, a años luz de distancia de esos ciento seis millones de pesos dominicanos (RD$106,000.000.00) sacados “por arte de magia“ por el increíble actual presidente del colegio de abogados. Un sujeto sin bagaje profesional (que hay que leer las instancias que firma: plagadas de inconexidades y de faltas ortográficas que lejos de ser errores son horrores) y maneja semejante cantidad…

10.- En esa misma querella penal de ése estadounidense también se dio a conocer que ése presidente del colegio de abogados tiene una cuenta “offshore“ en el paraíso fiscal que es Panamá; y se depositaron las pruebas correspondientes al respecto. Ninguno de los anteriores presidentes del colegio de abogados tiene una cuenta “offshore“ en paraíso fiscal alguno. Un sujeto sin bagaje profesional y tiene una cuenta “offshore“ en un paraíso fiscal…

Etcétera. Pero todos estos hechos, que son gravísimos, y que desde que se supo de la ocurrencia del primero debió dar lugar a acusación, a juicio disciplinario y a expulsión del colegio de abogados del presidente del mismo y a persecución penal en su contra; a sus simples “comecheques“ de la Junta Directiva todo eso no les llama la atención porque no quieren perder esa condición de“comecheques“, cheques que se ganan “tan fácilmente“: haciéndose de la vista gorda respecto del cúmulo de irregularidades en que ha incurrido el presidente del colegio de abogados.

De todos estos hechos haber ocurrido en un colegio de abogados de los Estados Unidos o de cualquier país europeo o de cualquier otro país latinoamericano o de cualquier otro país del mundo la Junta Directiva correspondiente hubiera procedido de inmediato a suspenderlo, a entablarle juicio disciplinario y a someterlo a la jurisdicción penal; y el tribunal disciplinario a expulsarlo.

Pero todos los que integran la Junta Directiva dominicana, lo mismo que los integrantes del tribunal disciplinario, son simples “comecheques“, por lo que de ellos no se puede esperar otra conducta; lo único que sí hay que advertirles es que si acaso tuvieron participación en cualquiera de esas cosas eso sería criminal y que no hay tiempo que no se venza y que por lo que está pintando el panorama es probable que el tiempo del presidente del colegio de abogados se agote mucho antes de lo que ellos se imaginan; y que sus referidas interesadas “desidias“ (¿?) e “indiferencias“ (¿?) los arrastrará a todos junto con él.

De manera, pues, que aquí no ocurre esa puesta en funcionamiento automática de las instituciones internas del colegio de abogados porque esas instituciones están en manos de sujetos y sujetas que son instrumentos al servicio de los intereses personales de Miguel Alberto Surún Hernández; son gentes que por no perder los respectivos cheques que devengan son sumisos: conocen que su amo, ante cualquier muestra de rebeldía le suspende el pago del cheque al que ose pensar diferente disintiendo de él. Mientras tanto: sigue el uso instrumental personal que de dicho colegio de abogados hace su presidente, el Dr. Miguel Alberto Surún Hernández. Ahora mismo el colegio de abogados es un ente de su propiedad desde donde él viene haciendo lo que él quiera sin que nadie ejerza control alguno sobre sus acciones. Las instituciones internas del colegio de abogados son meras decoraciones colocadas en la pared para simplemente decir que “existen“ (¿?)…

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

Relacionado