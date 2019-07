Short Andrew gana la penúltima etapa de la Ruta de la Seda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El estadounidense Short Andrew ha ganado la novena etapa de la Ruta de la Seda disputada este lunes entre las localidades chinas de Alashan y Jiayuguan en 3 horas y 52 minutos, seguido del portugués Paulo Goncalves a 43 segundos; tercero ha entrado el francés de Yamaha Adrien Van Beveren con un minuto de diferencia.

El líder, Sam Sunderland, ha llegado en cuarto lugar y mantiene una jornada más su ventaja de 22 minutos sobre Short Andrew que no ha conseguido dejar atrás al británico que se ha recuperado de la caída sufrida ayer.

El primer español en completar los 290 kilómetros de pistas abiertas y dunas ha sido Joan Barreda. El valenciano ha llegado en séptima posición. Noveno ha sido Oriol Mena que ocupa la sexta posición de la general y es el primer español en la clasificación por delante de Laia Sanz que es séptima y que ha llegado en undécima posición.

“Ha sido una etapa muy física. Hemos tenido fuera-pista, con dunas pequeñas en las que hemos tenido que trabajar mucho. No me he sentido muy cómodo, la verdad, pero he podido hacer una buena etapa.” ha comentado el piloto del Monster Energy Honda Joan Barreda y ha añadido

Añadió: “Queda una última etapa, donde habrá que seguir buscando terminar bien el rally completando todos los kilómetros y acabar con buen gusto de boca”.

Mañana se celebra la décima y última etapa entre Jiayuguan y Dunhuag de 255 kilómetros.

