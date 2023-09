Shohei Ohtani podría evitar la operación Tommy John

EL NUEVO DIARIO, ANAHEIM – La superestrella bidireccional Shohei Ohtani todavía está sopesando sus opciones después de recibir múltiples opiniones sobre el desgarro del ligamento colateral cubital de su codo derecho, pero su agente, Nez Balelo, dijo el lunes que Ohtani está en un buen lugar mentalmente y recibió positivo. Comentarios de varios médicos.

Ohtani, quien rompió la UCL mientras lanzaba contra los Rojos el 23 de agosto, no volverá a lanzar esta temporada y originalmente estaba en la alineación como bateador designado el lunes antes de ser descartado por rigidez en el oblicuo derecho. Ohtani realizó prácticas de bateo en el campo antes del juego y pareció hacer una mueca de dolor después de su último swing . El manager Phil Nevin dijo después de la derrota 6-3 ante los Orioles que Ohtani se someterá a más pruebas el martes por la mañana y los Angelinos aún no saben la gravedad de su lesión.

Antes de que se anunciara que Ohtani había sido rascado, Balelo dijo a los periodistas que la cirugía del codo es el resultado más probable para Ohtani, pero que no necesariamente será una segunda cirugía Tommy John. Ohtani, quien será agente libre después de la temporada, se sometió a la operación en 2018 y no lanzó en 2019, pero este desgarro está en un lugar diferente a su lesión anterior en la UCL.

“Su ánimo está alto”, dijo Balelo. “Está en un buen lugar. Todos nos sentimos extremadamente positivos, según la información que recibimos, de que estará bien. Pero la efusión de amor y buenos deseos, todo eso ha sido abrumador, y Shohei realmente lo aprecia profundamente”.

Se esperaba que Ohtani, el gran favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana por segunda vez en tres temporadas, continuara sirviendo como bateador designado hasta decidir su plan de tratamiento para el codo, pero esta lesión en el oblicuo podría cambiar eso. Ohtani está empatado en el liderato de las Grandes Ligas con 44 jonrones.

Balelo explicó que cuando Ohtani sufrió su desgarro de la UCL en 2018, el desgarro estaba en la cima de su UCL. Pero esta vez, está en la base de su UCL y no hay daño en el UCL reparado por la cirugía inicial. Balelo, sin embargo, no entró en detalles sobre las opciones para la cirugía de Ohtani. Existe una operación con un tiempo de recuperación más corto que implica el uso de una codera interna, pero no está claro si está sobre la mesa.

«Varios médicos analizaron esto y dijeron que este es el mejor escenario para la situación en la que nos encontramos», dijo Balelo. “El ligamento en sí y el injerto que se colocó con el ligamento en 2018 todavía están intactos, sin problemas. Y eso es algo realmente positivo que podemos sacar de esto”.

Balelo agregó que Ohtani estará listo para servir como bateador designado para comenzar la temporada 2024, incluso si se opera en el codo. Ohtani se sometió a una cirugía el 1 de octubre de 2018 y no hizo su debut en la temporada 2019 hasta el 7 de mayo, pero Balelo dijo que esta vez es diferente debido a la zona del desgarro en el codo. Pero existe la posibilidad de que Ohtani se someta a la cirugía antes del final de la temporada para asegurarse de que esté listo para el inicio de la próxima temporada como bateador.

“No importa el cronograma con el que estemos tratando y cuándo lo hagamos, Shohei estará en la alineación de alguien el próximo año como bateador designado cuando suene la campana”, dijo Balelo. «Lo sabemos. No vamos a forzar eso y él estará listo”.

Balelo también destacó que la relación de Ohtani con los Angelinos sigue siendo fuerte y que la lesión no ha tenido ningún impacto en eso. Él cree que los Angelinos han tenido en mente los mejores intereses de Ohtani y que Ohtani no tuvo ningún problema con el codo esta temporada hasta que se rompió la UCL mientras lanzaba contra Cincinnati. Confirmó que Ohtani se negó a que le tomaran imágenes en su brazo de lanzar después de abandonar su apertura contra los Marineros después de cuatro entradas con calambres en el dedo medio derecho el 3 de agosto.

“No hubo ningún problema con el codo, ni con el hombro, ni problemas. Estaba listo para comenzar”, dijo Balelo. “Creo que el tema de la fatiga realmente fue exagerado. La gente simplemente asumía que se estaba derrumbando y debería haber señales para que la gente se diera cuenta, pero ese no fue el caso en absoluto”.

Balelo se negó a hablar sobre la próxima agencia libre de Ohtani y si la lesión tendrá algún impacto en el deseo de Ohtani de firmar un contrato a largo plazo o permanecer con los Angelinos. Pero sí dijo que Ohtani tiene toda la intención de ser un jugador de dos vías en el futuro, sin importar dónde termine.

“La longevidad es importante porque le encanta lanzar”, dijo Balelo. «No tiene dudas de que regresará y continuará haciendo ambas cosas como lo hemos hecho en los últimos años».