Shohei Ohtani pega su jonrón 41 a pesar de que la fatiga del brazo

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON – La superestrella bidireccional Shohei Ohtani está lidiando con la fatiga del brazo que hará que se salte su próxima apertura en el montículo, pero eso no le impidió batear su 41er jonrón del año, líder de la Liga Americana, para ayudar a liderar la Angels a una victoria de 2-1 sobre los Astros el domingo por la tarde en Minute Maid Park.

Ohtani, quien estaba programado para comenzar el martes en Texas, ahora tendrá su salida retrasada para comenzar contra los Rojos en el Angel Stadium el 21 o 22 de agosto. Nevin enfatizó que no está lesionado, pero que Ohtani había pedido el sábado saltarse solo un turno en la rotación.

Su jonrón en la sexta entrada ante el relevista zurdo Parker Mushinski, que viajó 448 pies proyectado por Statcast sobre el ojo del bateador en el jardín central, demostró que se siente bien en el plato y demostró ser la diferencia en una victoria de una carrera. Lidera la Liga Americana con 41 jonrones y está solo uno detrás de Matt Olson de Atlanta en el liderato de la MLB.

“Realmente se metió en eso hoy”, dijo el manager de los Angels, Phil Nevin. “Pensé que los columpios eran geniales. Esto no tiene nada que ver con su bateo. No es una lesión. Solo está cansado. Si me inscribieras para él perdiéndose solo una apertura en toda la temporada, sería el primero en levantar la mano”.

El zurdo Patrick Sandoval comenzará el primer partido de la serie en Texas el lunes y el diestro Lucas Giolito será adelantado un día para comenzar el martes. El titular del miércoles aún no se ha anunciado, pero podría ser el derecho Griffin Canning, quien fue reintegrado de la lista de lesionados el domingo.

Ohtani, el principal candidato para ganar los honores de Jugador Más Valioso de la Liga Americana por segunda vez en tres años, ha estado lanzando bien recientemente. No ha permitido una carrera limpia en sus últimas tres aperturas, totalizando 19 entradas. Ohtani terminó su apertura con calambres en el dedo medio derecho después de haber lanzado cuatro entradas en blanco contra los Marineros el 3 de agosto, pero se recuperó para permitir una carrera sucia en seis entradas en la victoria sobre los Gigantes el miércoles.

Sin embargo, Ohtani estuvo visiblemente agitado durante esa salida contra San Francisco y dijo después del partido que estaba frustrado con su inicio. Nevin también dijo que podía notar que Ohtani estaba cansado durante su salida. Entonces, cuando Ohtani le dijo a Nevin el sábado que pensaba que lo mejor sería saltarse una salida, Nevin rápidamente estuvo de acuerdo.

“Como les he dicho muchas veces, él conoce su cuerpo mejor que nadie”, dijo Nevin. “Confío en él cuando habla de eso. Me aseguró que no hay dolor, ni lesiones. Tiene un poco de fatiga en el brazo que los lanzadores experimentan a veces. Confío en él cuando me dice esto y que estará listo para su próxima salida”.

Ohtani, de 29 años, ha realizado 22 aperturas esta temporada, registrando una efectividad de 3.17 con 165 ponches en 130 2/3 entradas. La temporada pasada, Ohtani lanzó 166 entradas, el máximo de su carrera, en 28 aperturas y tuvo una efectividad de 2.33 con 219 ponches. Estaba en ritmo para lanzar aproximadamente 180 entradas este año, ya que ha lanzado con cinco días de descanso con más frecuencia, pero ahora ese total se reducirá un poco con su apertura omitida.

Nevin agregó que Ohtani no necesitará tiempo libre como bateador designado, especialmente con un día libre el jueves. Bateó segundo en la alineación detrás de Mickey Moniak en el final de la serie del domingo y conectó su primer jonrón desde el 3 de agosto con su jonrón solitario ante Mushinski en el sexto para poner a los Angelinos arriba 2-0. Respaldó al lanzador derecho novato Chase Silseth, quien lanzó cinco entradas en blanco y tiene efectividad de 1.59 en cuatro aperturas desde que se unió a la rotación a mediados de julio.

Ohtani también recibió un boleto de apertura en el noveno y se robó su base número 17 de la temporada, marcando la cuarta vez en esta temporada que conecta un jonrón y se roba una base en el mismo juego. Al irse de 3-1 con un jonrón y una base por bolas, ahora está cortando .305/.408/.665 con 41 jonrones, 20 dobles, siete triples, 84 carreras impulsadas y 91 carreras anotadas en 117 juegos. También conectó su bola más dura de la temporada el sábado, golpeando un doblete contra la pared en el jardín central derecho con una velocidad de salida de 118.3 mph.

“Está bien”, dijo Nevin. “Golpear no está afectando nada. Vi algunas señales en el juego de anoche. La pelota que golpeó al final del juego, no muchos muchachos golpean la pelota más fuerte que eso. Se siente bien y saludable en el plato. Es solo lanzar, tiene algo de fatiga normal”.

