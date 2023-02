Shohei Ohtani lanzará el primer partido de los Angelinos en temporada de Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, TEMPE . — Como era de esperar, la superestrella bidireccional Shohei Ohtani fue nombrado titular del Día Inaugural de los Angelinos el jueves, pero las preguntas sobre su contrato dominaron la primera sesión de prensa de Ohtani en los entrenamientos de primavera.

Se le preguntó a Ohtani, quien se convertirá en agente libre después de la temporada después de firmar un contrato de un año por $ 30 millones el 1 de octubre para evitar el arbitraje, si estaría abierto a una extensión con los Angelinos. Pero Ohtani, quien está representado por el agente Nez Balelo, no reveló mucho sobre negociaciones o su futuro con el club.

“No estoy del todo seguro de qué han estado hablando Nez y el equipo, pero en cuanto a mí, realmente no he oído nada sobre una extensión”, dijo Ohtani a través del intérprete Ippei Mizuhara. “Solo estoy tratando de concentrarme en la temporada. Este es mi último año y soy consciente de ello. A partir de ahora soy un Ángel, y eso es todo en lo que quiero concentrarme. Realmente no he pensado demasiado en el futuro”.

Sin embargo, Ohtani dijo que cree que los Halos están tan comprometidos con la victoria como él, a pesar de que el club no ha llegado a la postemporada desde 2014 y no ha terminado con un récord ganador desde que Ohtani se unió al equipo en 2018.

“Creo firmemente que los Angelinos están en la misma página que yo”, dijo Ohtani. “Quieren ganar tanto como yo. No puedo decirte lo que realmente están pensando, pero me gusta creer eso”.

Relacionado