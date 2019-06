Shohei Ohtani es el primer japonés que batea para el ciclo

EL NUEVO DIARIO, TAMPA.- El bateador designado de los Angelinos, Shohei Ohtani, conectó un sencillo en el séptimo inning el jueves contra los Rays en el Tropicana Field para completar el segundo ciclo de la campaña 2019.

Ohtani es el primer jugador nacido en Japón en la historia de Grandes Ligas.que completa el ciclo.

Ohtani conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, un doble en la tercera y un triple en la quinta. En el séptimo inning, conectó el sencillo histórico. Logró mantener su ritmo al bate pese a un retraso de 36 minutos causado por un apagón en St. Petersburg.

Shohei Ohtani is the 1st Angel to hit for the cycle since Mike Trout did in 2013. pic.twitter.com/ye3eDzm2ws

— Los Angeles Angels (@Angels) 14 de junio de 2019