Shoei Ohtani dice que no es el mejor en el equipo de Japón

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Mike Trout comenzó a hablar con Shohei Ohtani sobre el Clásico Mundial de Béisbol a mediados de la temporada pasada. Y Ohtani, jugando para Japón, le dijo a su compañero de equipo de los Angelinos, el capitán del equipo de EE. UU., algo que dejó a Trout con incredulidad.

«Hablando con Shohei sobre ese equipo, trató de decirme que no cree que sea el mejor jugador del equipo», dijo Trout en enero. «Y yo, no hay forma de que haya alguien mejor que Shohei».

¿Un jugador en Japón mejor que Ohtani? ¿El tipo que puede batear 40 jonrones y acumular 200 ponches? ¿De quién en el mundo podría haber estado hablando Ohtani?

Bueno… aquí está quién.

Aquí están los cinco jugadores de Samurai Japón que podrían robar el espectáculo, incluso de Ohtani, en el Clásico Mundial de Béisbol.

1) Munetaka Murakami — 3B, Tokio Yakult Swallows

Fue necesaria una temporada histórica de jonrones de Judge para evitar que Ohtani obtuviera un segundo premio MVP consecutivo en 2022. Bueno, Murakami es el Aaron Judge japonés.

Mientras Judge estaba ocupado conectando 62 jonrones para romper el récord de Roger Maris en la Liga Americana de 61 en la MLB, Murakami estaba rompiendo un récord igualmente histórico de jonrones en Japón. Murakami conectó 56 jonrones en 2022, superando el récord de una temporada del rey de los jonrones de la NPB, Sadaharu Oh, de 55 para un jugador nacido en Japón, que se había mantenido desde 1964.

Murakami acaba de cumplir 23 años y es el mejor bateador de Japón. Podría ser uno de los mejores bateadores del mundo. El tercera base zurdo no solo hizo historia en los jonrones la temporada pasada, sino que también se convirtió en el ganador más joven de la Triple Corona de la NPB, liderando la Liga Central con un promedio de bateo de .318, 56 jonrones y 134 carreras impulsadas en su camino hacia los honores unánimes de MVP.

El Clásico Mundial de Béisbol será un escaparate de cómo Murakami se compara con los bateadores de élite de las Grandes Ligas… y un anticipo de lo que se avecina, porque está programado para ser enviado a la MLB después de la temporada 2025.

2) Roki Sasaki – RHP, Chiba Lotte Marines

Si Murakami es uno de los pocos bateadores que podría superar a Ohtani, Sasaki es uno de los únicos lanzadores con el talento para superarlo. El fenómeno de 21 años lanza 102 mph con un divisor tan desagradable como el de Ohtani. Y acaba de entregar una de las actuaciones de pitcheo más dominantes de la historia.

Sasaki lanzó un juego perfecto de 19 ponches contra los Orix Buffaloes el 10 de abril de la temporada pasada. Nunca nadie ha ponchado a tantos bateadores en un juego perfecto en NPB o MLB. Podría decirse que fue uno de los mejores juegos jamás lanzados. Sasaki tenía 20 años en ese momento. Y en su primera temporada completa en la NPB.

Oh, and he followed it up with eight more perfect innings in his next start. By the end of the season, Sasaki had a 2.02 ERA and 173 strikeouts in 129 1/3 innings. Now the electric young right-hander heads to a World Baseball Classic that has more big league star power in lineups across the tournament than ever before. When he takes the mound against the best hitters in the world, the «Monster of the Reiwa» will be must-see TV.

3) Yoshinobu Yamamoto – RHP, Búfalos Orix

Sasaki podría ser el lanzador más eléctrico de Japón, pero Yamamoto es el mejor. Sus últimas dos temporadas han sido dominantes al nivel de Jacob deGrom. El as de Orix ganó premios Sawamura consecutivos, la versión de NPB del Cy Young. Ganó tres coronas consecutivas de lanzadores, liderando la Liga del Pacífico en victorias, efectividad y ponches en ambas temporadas. Y ganó premios consecutivos al Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico.

Los números eran casi idénticos. Yamamoto tuvo marca de 18-5 con efectividad de 1.39 y 206 ponches en 193 2/3 entradas en 2021. Luego tuvo marca de 15-5 con efectividad de 1.68 y 205 ponches en 193 entradas en 2022.

No importa que Yamamoto esté en el lado más bajo para un lanzador de 5 pies y 10 pulgadas (Sasaki mide 6 pies y 2 pulgadas). Todavía tiene cosas poderosas. Su bola rápida se encuentra a mediados de los 90 y puede alcanzar las 97-99 mph, y algunos cazatalentos piensan que su splitter es incluso mejor que el «horquilla fantasma» de Kodai Senga. También tiene una curva positiva.

Yamamoto también tiene solo 24 años. ¿Y adivina qué? Podría llegar a las Grandes Ligas tan pronto como el próximo año. Según un nuevo informe , los equipos de la MLB creen que Yamamoto será enviado a la MLB después de la temporada 2023, y espera usar el Clásico Mundial de Béisbol como plataforma de lanzamiento para su futura carrera en las grandes ligas.

4) Masataka Yoshida — OF, Medias Rojas (vía Orix Buffaloes)

El CMB será la primera mirada que muchos fanáticos de la MLB tendrán sobre Yoshida antes de que el rey de los contactos de Japón se una a los Medias Rojas para la temporada 2023. Yoshida es dos veces campeón de bateo en la Liga del Pacífico de la NPB, pero no es solo un bateador. Él conduce la pelota.

El swinger zurdo de 29 años es uno de los golpeadores más duros de Japón después de Murakami. No solo bateó .335 para Orix en 2022, sino que también conectó 21 jonrones y registró un OPS de 1.008. Yoshida bateó más de .320, tuvo un slugging de más de .500 y tuvo un OPS de más de .950 en cada una de sus últimas cinco temporadas en la NPB. Promedió 22 jonrones al año durante ese tiempo.

La disciplina en el plato de Yoshida también es extraordinaria. En 2022, caminó casi el doble de veces que se ponchó: 80 bases por bolas contra solo 41 ponches. Y esa es su peor proporción en los últimos tres años, porque en 2020 y 2021, tuvo más del doble de bases por bolas que K’s (72 bases por bolas a 29 ponches en 2020, 58 bases por bolas a 26 ponches en 2021). Son 210 bases por bolas y solo 96 ponches en las tres temporadas combinadas. Números tipo Juan Soto.

5) Hiroto Takahashi — RHP, Dragones Chunichi

Takahashi, de 20 años, es el lanzador más joven seleccionado por Samurai Japan para el WBC, y podría ser una estrella emergente del torneo de 2023.

La temporada pasada, con solo 19 años y en su primera temporada completa, se destacó como uno de los mejores ponchadores de Japón. Takahashi registró una efectividad de 2.47 para los Dragons y ponchó a 134 bateadores, la sexta mayor cantidad en la NPB, en solo 116 2/3 entradas. Eso es un 10,3 K/9. Su tasa de ponches y su tasa de swings y fallas fueron las segundas mejores en la liga detrás de Sasaki.

Takahashi tiene un techo alto, con una bola rápida que se encuentra a mediados de los 90 y toca las 97 mph, y un divisor y un control deslizante de swing-and-miss que llegan a mediados de los 80. También ha estado trabajando en su mecánica con Yamamoto antes del WBC. Tal vez desvele algunas nuevas armas secretas.

