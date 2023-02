Shirley Santana, la romanense que se postula a la Secretaría General Académica de MINUME 2023

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Shirley Santana es una joven economista, comunicadora y emprendedora, nacida en la llamada Flor del Este, La Romana. Desde pequeña encontró en los libros un refugio donde nutrir su imaginación y descubrir realidades que su situación económica, no le permitían alcanzar al momento.

Con pasión por la educación y la excelencia, a los 15 años se embarca en los Modelos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un mundo que le abrió las puertas a oportunidades de representar al país en el Rutgers University Model United Nations (RUMUN), en Estados Unidos, en el Paris International Model United Nations realizado en Francia (PIMUN); Harvard World Model United Nations (HWMUN) en España; el Colombia Model United Nations en Colombia (COLMUN) y el Perú International Modelo United Nations, celebrado en Perú (PIMUN).

La joven Shirley, durante ocho años de experiencia, ha impactado comunidades a gran escala en centros educativos, modelos distritales y regionales, impartiendo capacitaciones a más de 1,000 jóvenes en distintas partes del país sobre diplomacia, liderazgo, negociación, oratoria, redacción y otras habilidades técnicas y blandas para su superación.

A continuación, una entrevista realizada por el comunicador Roberto Santana a Shirley Santana:

Roberto Santana: Shirley, cuéntanos de tu experiencia ¿Qué son los modelos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y por qué resultan importantes?

Shirley Santana: Un trayecto de infinitas oportunidades de crecimiento a través de la educación de calidad. Es un evento que reúne adolescentes y jóvenes, de diferentes niveles educativos en un espacio de interacción para que debatan de forma diplomática temas de relevancia nacional e internacional. Un espacio que se destaca por desarrollar previo, durante y luego del evento habilidades esenciales para la vida como negociación, oratoria, resiliencia, investigación, comunicación efectiva, trabajo en equipo y las competencias de pensamiento lógico, creativo, y crítico.

Los Modelos de Naciones Unidas, son importantes por las oportunidades de ampliar los conocimientos establecidos en el currículo estándar de formación, enfatizar en habilidades esenciales para la vida, proveer desenvolvimiento a jóvenes que usualmente tienen una personalidad tímida, empoderar a través de la educación a líderes que trabajan desde sus comunidades para cambiar el país. Muchos de los líderes que ostentan posiciones de poder en nuestros días, son producto de una simulación de organismos internacionales, que impactan cada año a más de 400, 000 estudiantes en todo el mundo.

Algo que usualmente no se destaca, pero que considero clave, es la posibilidad de entablar redes de contacto para toda la vida, personas que se convierten en tus mejores amigos, tus próximos socios, aliados clave en los proyectos de cambio e incluso mentores, jóvenes a quienes los une el deseo de forjarse en valores y ser agentes de cambio desde sus realidades.

Roberto Santana: He leído que estos eventos en el resto del mundo son de carácter privado, costosos en muchos de ellos, pero en República Dominicana son gratuitos, cuéntame un poco el porqué es así.

Shirley Santana: Sí, República Dominicana se convierte en el único país en el mundo que tiene los Modelos de Naciones Unidas como parte de una política pública de educación, llevada por más de 17 años por la Unidad Modelo de Naciones Unidas, actual Programa de Liderazgo Educativo del Ministerio de Educación, siendo el evento cumbre el Modelo Internacional de las Naciones Unidas del Ministerio de Educación. A través de esta política y las actividades educativas que desarrollan, la comunidad educativa genera la posibilidad de consolidar la interdisciplinariedad de las áreas curriculares, desarrollando competencias específicas de cada nivel y grado educativo, tanto para los estudiantes como para los docentes.

Algo que rescato es la posibilidad de crear un entorno seguro donde jóvenes de diferentes estratos socioeconómicos y niveles académicos, puedan desarrollar su pensamiento crítico y habilidades para la vida, donde no importe ni el centro de dónde vienen, ni su apellido, el lugar donde vivan, la provincia donde crecieron o cuáles son las calificaciones que tienen, lo que más se valora, es la habilidad que tengan para aprender y desarrollar un liderazgo que transforme su entorno, empezando por ellos mismos. Al tener este espacio de desarrollo libre de costo, un tipo de evento que en otros países es cerrado solo para quienes puedan pagar los costos asociados, se vuelve accesible, inclusivo y sostenible entre las generaciones.

Roberto Santana: Supe que te estás postulando como Secretaria General Académica de MINUME, ¿de dónde nace esta postulación y por qué ahora?

Shirley Santana: te explico un poco, las responsabilidades de una Secretaria General Académica incluyen mantener el renombre académico y la excelencia de la conferencia. Encargándose junto a los demás miembros de la Secretaría General de reunir equipos increíbles de mesas directivas dedicados y capaces a promover el aprendizaje integral, convirtiéndose en una pieza clave detrás de los comités, sus temas, sus debates y sus reglas.

Como he trabajado como facilitadora en diferentes experiencias de voluntariado y laborales con Naciones Unidas, celebro, cómo se ha defendido este programa que, frente a las adversidades, ha logrado continuar su misión e impactar a miles de jóvenes año tras año. Es por eso que me sigo involucrando después de tantos años, pese a responsabilidades que conlleva la vida de adulta, en la formación de esos jóvenes. Quiero dar por gracia, lo que por gracia he recibido, y ser un canal para que más jóvenes descubran y potencien su liderazgo.

Sé que mi capacidad de trabajo y entrega, no tienen que ver con mi poca edad, sino con la pasión que he desarrollado en proyectos educativos para jóvenes de mi provincia, del país y del mundo. El mejor momento siempre será ahora, no debemos postergar nuestro crecimiento y servicio a los demás para luego, yo siempre digo, mañana es hoy.

