(VIDEO) Shinkwin se hace con el Cazoo Open, su segundo título como profesional

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El inglés Callum Shinkwin se impuso, con un total de 272 golpes (-12), tras una última vuelta con 71 (uno bajo par), en el Cazoo Open, del DP World Tour (antiguo Circuito europeo de golf), que se ha disputado en el Celtic Manor de Newport (Gales, Reino Unido), en lo que es su segundo triunfo como profesional, veintiún meses después de que se estrenara con el Abierto de Chipre.

Shinkwin, de 29 años y número 304, que se puso como líder tras la tercera jornada, se hizo con el torneo que tiene como anfitrión al exfutbolista del Real Madrid Gareth Bale merced este domingo tanto a su gran acierto con el ‘putt’ en las distancias medias, como por el mal día del francés Julien Guerrier, que lideró las dos primeras jornadas y que entregó su peor tarjeta del torneo con 76 (+4), justo cuando más necesitaba estar bajo el par.

Apenas hubo emoción. Y es que Guerrier ya descartó sus opciones de triunfo prácticamente al inicio de jornada: cuatro ‘bogeys’ en los primeros cinco hoyos, pese al ‘birdie’ en el 2, le alejaron de la cabeza e, incluso, de la segunda posición. Shinkwin, en cambio y pese a cometer un ‘bogey’ en el 2, remendó pronto su error y, con ‘birdies’ en los hoyos 4, 5 y 6, ya adquirió una ventaja que le dio la tranquilidad necesaria para asentar sus golpes y controlar a un compañero de partido al que veía desacertado.

