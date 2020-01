Sharlene interpreta canción en filme de Will Smith y Martin Lawrence

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La multifacética cantante, compositora y actriz dominicana Sharlene sigue cosechando éxitos. Muestra de ello es que figura en el ‘soundtrack’ de la esperada película “Bad boys for life” que protagonizan los destacados actores hollywoodenses Will Smith y Martin Lawrence.

El tema de Sharlene que aparece en el filme se titula “Manuela” y es una colaboración con Farina y Tainy. En él, la artista demuestra su gran capacidad de fusionar sus característicos ritmos pop urbanos con el talento de la colombiana y el reconocido productor incorporando sonidos caribeños y urbanos para darnos un tema irreverente y único.

En una de las galas de estreno de “Bad boys for life”, se pudo apreciar a la dominicana compartiendo en la alfombra roja con Will y Martin, quienes además no dudaron en bailar a ritmo del contagioso coro de “Manuela”.

Como si fuera poco, Sharlene está llevando a su audiencia a un recorrido musical con el estreno de su esperado álbum debut “VIAJE”.

El disco incluye grandes éxitos junto a importantes exponentes de la música como Zion & Lennox en su tema “San Pedro”, “Me siento bien” al lado de Fuego, “El vecino” junto a Lalo Ebratt, “Quién dijo miedo” en colaboración con Mike Bahía, y otros grandes temas como “Yo pago lo mío”, “Aerofobia” y “Manuela”.

Sharlene nos embarca en una aventura con este “VIAJE” donde demuestra lo verdaderamente multi-talentosa que es y presenta nuevos temas como, “Pegaíto”, con la colaboración del talentoso cantante venezolano Nacho, “Eres para mi” junto al rapero venezolano Big Soto y “Gravedad” junto a Mariah.

Desde el inicio de su carrera musical, Sharlene se ha ganado el cariño del público internacional con su carisma, sensualidad y melódica voz. Hoy, nos regala 12 temas con los que nos aventura en un inolvidable “VIAJE”.

