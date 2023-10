Shaquille quiere ser propietario de una franquicia en Las Vegas

Parece el cuanto de nunca acabar, pero llegará el día en el que sea realidad. La NBA vivirá una nueva expansión y dos ciudades como Seattle y Las Vegas están señaladas en rojo. Cuestionado por ello, el comisionado Adam Silver nunca ha querido dar un calendario, pero sí ha admitido que es algo que se lleva estudiando algún tiempo.

Mientras esperamos acontecimientos, Shaquille O’Neal, miembro del Hall of Fame y comentarista de TNT, ha dejado claro que si finalmente llega una franquicia a Las Vegas, quiere ser propietario de la misma.

«Me gustaría tener mi propio grupo. Sé que a Las Vegas aún no se le ha otorgado un equipo de la NBA, pero si alguna vez llegan a un punto en el que se les otorgue un equipo, me gustaría ser parte de eso. No quiero asociarme con nadie. Lo quiero todo para mí», comentó a Arash Markazi de TheMessenger.com.

Aunque Shaq esté decidido y su sueño sea ser propietario absoluto de un equipo, es innegable que necesitará algunos socios. En estos momentos su fortuna está valorada en 400 millones de dólares y las franquicias se están vendiendo por miles de millones. Si encuentra con quién asociarse podrá optar a ser parte de los dueños del futurible equipo NBA.