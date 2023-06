Shaquille O’Neal sugiere a Celtics dejar ir a Jaylen Browm

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- La situación de Boston Celtics no es cómoda. Aunque no se puede negar que son uno de los mejores equipos de la NBA, el hecho de no ser capaces de dar el último paso hacia el anillo hace que las dudas crezcan con el proyecto, más aún tras caer el séptimo partido de las finales del Este ante Miami jugando en casa –y de paliza–.

A estas alturas hay muchas incógnitas por despejar, pero la que tiene a todos con las orejas tiesas es ver qué harán con Jaylen Brown. Aunque desde hace tiempo se da por hecho que el equipo debe girar en torno a la pareja All-Star que forma con Jayson Tatum, los resultados y su contrato no terminan de convencer. En el partido decisivo ante los Heat Brown estuvo realmente mal y a ello se une que acaba contrato en 2024; es decir, llega el momento de renovarlo (por el súper máximo) o buscar un traspaso. Desconocemos que piensan Brad Stevens y los Celtics, pero uno de sus ex jugadores, Shaquille O’Neal, sí lo tiene claro.

«No quiero cinco estrellas en mi equipo. Quiero un chico en el que pueda confiar todas las noches, uno que lidere y otros tres que sean ‘perros’. Preferiría que fueran especialistas: un tirador, un reboteador y otro que pelee cada balón», comenta en The Big Three Podcast para señalar que cree que ha llegado el momento de que los Jays separen sus caminos.

La decisión que tomen es estructural de cara al futuro. Hablamos de un acuerdo que alcanzaría los cinco años y 295 millones de dólares y que, por tanto, les ataría a él para un lustro. No es una decisión sencilla, e incluso el propio Jaylen Brown no lo ve claro, pero… ¿Cuál es la alternativa? Quizás esa sea la pregunta que deban hacerse los verdes.

Relacionado