Shaquille evita las comparaciones con la dupla LeBron-Davis: “Kobe estaría feliz”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Sin duda Kobe Bryant habría estado feliz de que LeBron James y Anthony Davis ganaran el título número 17 de la NBA para Los Angeles Lakers; e igualaran la marca de los Celtics como las dos franquicias más ganadoras de la Liga. Shaquille O’Neal habló con ESPN y dejó en claro que así lo cree.

“Después de todo lo que pasamos, fue un buen final feliz para ellos ganar el campeonato”, dijo O’Neal. “Estoy seguro de que si Kobe todavía estuviera aquí, definitivamente estaría orgulloso y mostraría su amor y apoyo en las redes sociales”.

O’Neal también se ha mostrado feliz de ver a los Lakers ganar un título después de la muerte de Bryant en enero. Pero aunque las comparaciones salen solas, no le interesa entrar en en el debate sobre si el dúo LeBron-Davis está a la altura del formado por él y Bryant.

“Nunca habrá otro Shaq-Kobe”, dijo el ex jugador de los Lakers. “LeBron y Davis forjarán su propio legado. No necesitan alcanzarnos. Kobe y yo no estábamos tratando de igualar a Magic y Kareem. Nuestro legado nunca será duplicado o imitado”.

“No queremos entrar en una situación en la que puedan ser los próximos nosotros porque nunca habrá un próximo nosotros. Magic y Kareem nunca podrán ser nosotros. Nunca podríamos ser Magic y Kareem. Y ninguna otra pareja podrá ser LeBron y Davis”.

Shaq también se animó a opinar sobre la posición de Davis, y cuando se le preguntó a qué se enfrentará Davis ahora como un hombre grande defendiendo su primer campeonato, dejó en claro que no piensa que la Ceja sea un pívot.

“Bueno, odio cuando todos colocan a los ala-pivots y a los hombres grandes en la misma categoría”, dijo O’Neal. “Deberías hablar con Tim Duncan. Porque son dos categorías diferentes. Pero le deseo lo mejor. Lo mío es tener hambre. ¿Por qué ganar uno cuando se pueden ganar dos, tres o cuatro?”

No es la primera vez que Shaq se expresa sobre la posibilidad de dominancia de los Lakers en el corto plazo. Por lo pronto, la pareja de estrellas de los Lakers tienen contrato para compartir cancha durante los próximos tres años; tras haber acordado extensiones, James hasta 2023 y Davis hasta 2025.