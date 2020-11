Shaquille cree que Bill Walton no merece estar en el Salón de la Fama de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con más de 170 miembros en su haber, el Salón de la Fama trata de honrar a todas aquellas personalidades que hicieron grandes cosas por el baloncesto. Entre ellas hay árbitros, jugadores, entrenadores y colaboradores, destacando a la NBA como competición con más representantes. No obstante, siempre hay debates sobre aquellas estrellas que faltan o que sobran en este elenco.

Entre ellos destaca Bill Walton, que fue considerado como tal en el 1993, tan solo seis años después de retirarse. El californiano fue dos veces campeón de la NBA (1977 y 1986), Mejor Sexto Hombre (1986), dos veces All-Defensive (1977 y 1978) MVP de la temporada (1978) y MVP de las Finales (1977). Además, una de sus grandes bazas es su trayectoria universitaria, donde arrasó, repitiendo como Universitario del Año (1972, 1973 y 1974) tres temporadas consecutivas y siendo Campeón de la NCAA en dos ocasiones (1972 y 1973).

Visto el palmarés, extraña que haya tantas dudas respecto a su figura, pero estas se entienden en cierta forma cuando se analiza su carrera al completo. Muchos no están conformes con su distinción por su enorme historial de lesiones, lo que le impidió agrandar su leyenda. Bill Walton promedió cerca de 45 partidos por temporada y después de la temporada 1977-1978 su carrera iría cuesta abajo por motivos de salud.

Es por eso que Shaquille O’Neal cree que el ex de los Blazers no merece estar en el Hall of Fame. “Hay dos tipos de miembros del Salón de la Fama. Unos que se lo merecen y te callan la boca con lo que han hecho, y otros que están por otros motivos muy distintos. Por ejemplo, no creo que Bill Walton merezca ser miembro”, agregó en su propio podcast. Aunque más tarde, la leyenda de los Lakers reconocería su trayectoria: “No es un inmortal de la NBA, sino del baloncesto en general, por lo que hizo también en secundaria y la universidad”.