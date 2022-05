Shapovalov explota ante la audiencia del Masters de Roma 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El número 13 del Masters de Roma y número 16 del ATP (ha llegado al top 10), Denis Shapovalov, fue tendencia el lunes en pleno juego de primera ronda frente a Lorenzo Sonego, por un escándalo contra el jugador, la pelota, el juez de silla y con el mismo público.

Luego de que el canadiense ganará el primer set en tie break con 7- 6(5), el segundo set estaba repleto de tensión y los gritos de la audiencia (que apoyaban a Sonego por ser nativo) descontrolaba al tenista, que es conocido por frustrase y gritar en varios partidos.

En un 3-4 y saque de Shapovalov, en empate en aquel game, el jugador cruzó la red para mostrarle al árbitro una marca. Como ya tenía una advertencia, le quitaron un punto (no se puede ir al lado del contrario) y perdió su ‘’avance’’. Eso fue suficiente para que todo se descontrolará, llamará al supervisor del partido, y cuando los italianos empezaron a abuchearlo, el canadiense mandó a callarlos a base de insultos.

“La razón por la que (el que interrumpió) no fue expulsado fue porque (el árbitro) me dijo que no vio lo que pasó. Eso es muy comprensible. Siento que lo estuvo vigilando después de eso y no me volvió a molestar’’, comentó luego Shapovalov.

Luego de tres horas de un partido, el visitante perdió el segundo set con 3-6, pero en el tercero retomó sus cabales y ganó el tercer set y el partido con 6-3. En la conferencia luego del juego demostró que no había perdonado a los espectadores, deseando que la ATP tome el modelo de la NBA.

‘‘En la NBA hay muchos alborotos y cosas así. Son bastantes estrictos con la seguridad y los aficionados no cruzan la línea. Sí lo hacen, son expulsados de inmediato’’, dijo el canadiense, incómodo.

