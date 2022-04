Shakira vuelve con nuevo sencillo junto a Rauw Alejandro

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La cantante colombiana, Shakira vuelve a la música y anuncia su nuevo sencillo “Te Felicito” junto al exponente urbano puertorriqueño Rauw Alejandro, a estrenarse este próximo 22 de abril.

La publicación que se ha dado mediante la cuenta de Twitter de la cantante, ha ocasionado el furor de los miles de fanáticos que han estado esperado el regreso de la colombiana.

“Feliz de anunciarles el lanzamiento de mi nuevo sencillo #TeFelicito – con @rauwalejandro – este 22 DE ABRIL”, dijo la también esposa del futbolista Piqué.

🤖 Feliz de anunciarles el lanzamiento de mi nuevo sencillo #TeFelicito – con @rauwalejandro – este 22 DE ABRIL.

🤖 Excited to announce that my new single #TeFelicito – with @rauwalejandro – is out April 22.

Pre-save here: https://t.co/cE1wwwhqaB pic.twitter.com/SyzJBkapTe

