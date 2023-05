Shakira frena rumores de romance con Tom Cruise y le pide que se aleje de ella

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Su avistamiento juntos en la Fórmula 1 de Miami levantó rumores sobre una supuesta y nueva relación entre Shakira y Tom Cruise, pero, según los informes, ella no quiere nada con el actor de Top Gun.

De acuerdo con una fuente que habló con la revista Heat, Shakia le ha estado rogando a Tom Cruise que deje de buscarla, ya que no está interesada en encontrar el amor en este momento.

El insider dijo que Tom había sentido una fuerte conexión con la colombiana cuando se encontró con ella en el Gran Premio de Miami, incluso le presumió a sus amigos más cercanos su supuesto enamoramiento. Agregó que Cruise había actuado de manera similar a cuando conoció a su exesposa Katie Holmes en 2005.

“Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, sólo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”.

Y agregó: “Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. Ella tiene mucho en su plato y está enfocada en sus hijos y su carrera por ahora”.

Relacionado