Shakira canta nuevamente tras su lesión en las cuerdas vocales

EL NUEVO DIARIO.- Shakira conmovió a sus seguidores a través de las redes sociales, luego de atreverse a cantar después de anunciar que por una hemorragia en las cuerdas vocales estaría de reposo hasta nuevo aviso. Lo cierto es que el mundo, y los amantes de la música de la colombiana han vuelto vibrar tras escuchar de nuevo su inconfundible voz.

En pleno proceso de recuperación muy despacito pero sin pausa, la colombiana ha querido hacer una hermoso regalo a sus grandes amores, sus fans, que han estado a su lado apoyándola en este duro camino. “Para mis fans que “nunca me dejan caer tan bajo”, me levantan”, escribió en Instagram. De esta forma, la artista de 41 añitos recién cumplidos reconoció que no está pasando por un buen momento que se diga.

“Tú armas, me desarmas, nunca me dejas caer tan bajo me levantas”, dice la letra de la canción que dedica en cuerpo y alma a quienes no paran de mandarle mensajes de apoyo y cariño en sus redes sociales. Aunque su voz suena como los ángeles y la sonrisa inunda su rostro, se puede percibir el halo de nostalgia y tristeza de la bella cantante.

