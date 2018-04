Shaila Dúrcal: “Creo mucho en el destino”

EL NUEVO DIARIO, Los Ángeles (EEUU).- A punto de lanzar disco, que será el primer álbum que edite de manera independiente, y de atreverse como actriz en una serie de televisión, la cantante española Shaila Dúrcal apuntó en una entrevista con Efe que el destino y sus ganas de aprender son lo que la animan a afrontar nuevos retos.

“Cada año trae cosas nuevas y sí, creo mucho en el destino. Creo que te va empujando a hacer ciertas cosas y en mi carrera artística siempre intento pues disfrutar al máximo, aprender, seguir creciendo y seguir empapándome de cosas nuevas”, aseguró Shaila Dúrcal (Madrid, 1979).

La hija de la leyenda de la canción Rocío Dúrcal ya ha dado a conocer “Qué importa”, primer “single” de un disco que llegará al público en verano.

Además, ha anunciado tres conciertos en California (San José, 11 de mayo; San Diego, 12 de mayo, y Los Ángeles, 13 de mayo) que, según sus palabras, son solo “la punta del iceberg” de una gira que recorrerá México, España y Estados Unidos.

Tras el disco “Shaila Dúrcal” (2014) y su participación en el programa televisivo español “Tu cara me suena”, la cantante sintió que era el momento de regresar a la música: “Me encantaría dividirme en ocho partes, pero es imposible”.

Dúrcal forma un tándem creativo y personal con su marido Dorio Ferreira, coautor de “Qué importa”, y en todo momento durante la entrevista se refirió en primera persona del plural al hablar de sus planes: “Somos un equipo. Yo no soy nadie si no tengo al Ferreira al lado”.

“‘El Flaquito’ siempre está y es un gran músico. Me encanta la dedicación que tiene y sin él yo tampoco podría llegar al punto al que estoy, porque también me impulsa”, afirmó.

“Hemos ido componiendo y sacando ideas en el hotel, casi en la calle, donde sea. Mi marido siempre está trabajando con la computadora en el lugar menos esperado”, dijo.

Ferreira también tuvo palabras de admiración para su esposa: “Me parece bien interesante trabajar con ella porque, obviamente, el talento y el ‘background’ musical que tiene es indiscutible. Pero además es una artista bien versátil”.

En sus versiones pop, ranchera o de música de banda, el “single” “Qué importa” marca, según Dúrcal, una línea de continuidad con otras canciones como “Convénceme” y “No me interesa” que tratan sobre “amor y desamor”.

“Es lo que más nos mueve. Lo disfruto mucho cantando sobre todo por mis mujeres, que me encanta que tengan esas canciones para dedicar con esa connotación divertida, aunque algunas sí son de despecho”, argumentó.

Siguiendo la tradición de su madre, Shaila Dúrcal puntualizó que su identidad sigue “basada en el mariachi”, aunque adelantó que su nuevo álbum también contiene baladas, ritmos urbanos, guitarras flamencas y temas en inglés.

“Con este disco cercioramos nuestro sello musical, nuestra forma de componer, del tipo de canción, cómo jugamos con los géneros y con las fusiones”, explicó.

Y la cantante subrayó, asimismo, el aliciente que supone lanzarse a editar un disco de manera independiente: “Ahora tenemos la gran fortuna de poder explotar eso, de poder salir del caparazón y hacer nuestro propio rollo (…). Que la gente te conozca de verdad, no a través de un filtro”.

“Yo no soy mi madre tampoco. La gente, sin querer, quiere ver a mi mamá otra vez, pero mi mamá ya se murió y tengo que hacer otras cosas porque no soy ella”, reflexionó.

“Tengo su sangre, claro, y mucha inspiración que me ha dado y he aprendido a ser artista gracias a ella porque lo he mamado todo el rato, desde la panza de mi madre hasta los escenarios. Gracias a esas tablas ahora puedo explotar esa parte diferente de mí que va con mi generación, que va con la gente de ahora”, agregó.

Más allá de la música, Dúrcal probará suerte con la interpretación en la serie mexicana de época “La Bandida”, en donde da vida a la actriz María Conesa.

“Tenía mucho miedo de que se me olvidara todo lo que tenía que decir. El primer día le dije a todo el mundo: ‘A ver, tenedme paciencia porque estoy muy nerviosa’. Y todos se reían, felices conmigo, y la verdad es que fueron un apoyo”, concluyó.